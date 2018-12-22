Экономика
Совокупный капитал 25 самых богатых людей России, по версии Bloomberg, сократился за год «незначительно» и, согласно рейтингу, составил $255 млрд. При этом капитал 16 из 25 российских миллиардеров, фигурирующих в индексе агентства, сократился.
РБКвчера в 23:05
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Финансы
Доллар подорожал до 69 руб. впервые за три месяца
В четверг торги закрылись на отметке 68,32 руб. Евро за день поднялся примерно на 0,23% (около 17 коп.), до 78,5 руб.
Обновлено вчера в 12:52
Экономика
Мобильные операторы предупредили о повышении цен
Цена увеличивается на коэффициент 1,016949. Повышение связано с изменением ставки НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 11:30
Финансы
ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов
Повышение обусловлено необходимостью пресечь большой рост долговой нагрузки населения и повысить устойчивость банков к возможным системным рискам на рынке необеспеченного потребительского кредитования, объясняет ЦБ.
Обновлено вчера в 15:45
Финансы
Уходящая неделя стала худшей для бирж США за последние 10 лет
Индексы Dow Jones и Nasdaq продемонстрировали наибольшее падение с 2008 года, S&P — с 2011 года.
Обновлено вчера в 18:30
Энергетика
Глава «Нафтогаза» пожаловался на проблемы с закупкой газа
"Нафтогаз" Украины начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств на своих счетах, что усложнит закупку газа в пик отопительного сезона, а также приведет к ряду других проблем, об этом на своей странице в Facebook написал глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
Трейдеры перестали заключать сделки на поставки продовольствия в Иран
Поставки продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи напрямую не подпадают под действие американских санкций, однако жесткие ограничительные меры, принятые штатами для блокировки сделок с Ираном в нефтяной сфере, привели к прекращению банками любых переводов по сделкам, даже тех, на которые санкции не распространяются, отмечает Reuters.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика
ВЭБ существенно сократит численность штата к лету 2019 года
ВЭБ к лету следующего года планирует существенно сократить численность сотрудников группы.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика
ЦБ обнаружил признаки вывода активов из «Крымского страхового альянса»
Временная администрация ЦБ РФ выявила признаки вывода активов из акционерного общества "Крымский страховой альянс", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 11:22
Экономика
UTair приостановила выплаты по 7-летним кредитам
Авиакомпания UTair, входящая в пятерку крупнейших авиакомпаний России, планирует завершить комплексную реструктуризацию долговых обязательств к середине 2019 года.
Обновлено вчера в 03:25
Экономика
Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду
Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) до 42 млн тонн, сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам совещания с экспортерами зерна, которое провела замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
Обновлено вчера в 08:49
Экономика
Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола
В министерстве отметили, что рассчитывали сумму набора для семьи из четырех человек и учитывали стоимость порядка 30 продуктов, в числе которых мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.
Обновлено вчера в 09:29
Экономика
AFP: суд в Париже оштрафовал Total на €500 тыс
Суд в Париже оштрафовал компанию Total на €500 тыс. по делу о коррупции в Иране. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP).
Обновлено вчера в 08:30
Финансы
Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку
Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено вчера в 07:34
Экономика
Госдолг Франции в III квартале 2018 года вырос до 99,3% ВВП
Государственный долг Франции по отношению к ВВП страны вырос в третьем квартале текущего года на 0,3 процентного пункта и по состоянию на 30 сентября составил 99,3%, сообщается в опубликованном в пятницу докладе Национального института статистики и экономических исследований (Insee).
Обновлено вчера в 07:48
Экономика
Набсовет рассмотрел участие ВЭБа в реализации трех инвестпроектов общей стоимостью 47 млрд рублей
Наблюдательный совет «ВЭБ.РФ» на заседании 21 декабря рассмотрел участие госкорпорации в реализации трех новых инвестиционных проектов, подготовленных обновленной командой.
Обновлено вчера в 12:51