Финансы

Аналитики предсказали второе подряд снижение ключевой ставки ЦБРБК 00:00

О возможности второго подряд снижения ставки — на опорном заседании в июне ЦБ снизил ее на 25 б.п. — в начале месяца заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Читать в источнике
Обсудить1
с чего всё началось

Аналитики предсказали второе подряд снижение ключевой ставки ЦБ

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 26 июля, снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 7,5 до 7,25% — экономисты абсолютно уверены в этом, свидетельствует консенсус-прогноз Bloomberg (такого мнения придерживаются все 32 аналитика, опрошенных агентством).
РБК00:00

Подробнее о событии

Аналитики предсказали второе подряд снижение ключевой ставки ЦБ

РБК00:00

Аналитики готовятся к маневрам Центробанка: Упадет ли ключевая ставка до 6,5%

Царьград05:18

Центробанк сделает деньги дешевле

News.ru01:15

АК БАРС Финанс: ЦБ РФ на предстоящем заседании снизит ключевую ставку на 25 б.п

Finam.Ru04:03

Аналитики предсказали еще одно снижение ключевой ставки Центробанком

Московский Комсомолец05:58

Аналитик: ЦБ РФ понизит ставку, но даст «осторожный комментарий»

Росбалтвчера в 10:38

Проценты хорошо пошли

Российская газета22 июля в 11:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Обновлено в 06:25
Общество

Безруков объяснил возникновение смога в Челябинской области

Как рассказал «Челябинск Сегодня» Виталий Безруков, Это связано с природными пожарами, которые возникли у нас на Урале и в Западной Сибири.
Обновлено в 05:24
Экономика

Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло

Госдума проголосовала в третьем чтении за отмену льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 05:47
Экономика

Россияне стали экономить на стиральном порошке

Продажи бытовой химии в России, особенно стирального порошка, продолжают снижаться, свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen.
Обновлено в 07:29
Единоборства

В США умер российский боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

ЛГБТ-активисты попросили СКР проверить на экстремизм движение «Пила»

За много месяцев полиция ничего не сделала, чтобы установить тех, кто стоит за гомофобным сайтом, призывающим к насилию.
Обновлено в 04:19
Общество

Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Политика

Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Политика

Госбюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос

Ранее директор бюро Роман Труба сообщил, что Порошенко не явился на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском".
Обновлено вчера в 01:53
Шоу-бизнес

В «Ленкоме» рассказали о состоянии Инны Чуриковой

Состояние 77-летней Народной артистки СССР Инны Чуриковой, доставленной в НИИ имени Склифософского 18 июля после падения со сцены во время спектакля, улучшилось.
Обновлено в 06:13
Политика

Борис Джонсон станет новым премьер-министром Британии

Будучи лидером тори, имеющих большинство в Парламенте, Джонсон автоматически станет премьер-министром королевства.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

Раскрыт способ массовой казни в Чечне

Обновлено вчера в 12:02
Политика

На Украине начнут продавать бюсты Зеленского

Обновлено в 04:36
Общество

Бельгийцам предложили заночевать в супермаркете из-за аномальной жары

Один из местных ритейлеров предложил им посетить для этого холодильную камеру. Изначально анонс мероприятия появился в Facebook.
Обновлено в 07:07
Общество

Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы

Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Общество

Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМа и Транссиба

Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Газзаев, Лещенко и Успенская вступились за вора в законе Шишканова

Шишканову, которого СК называет вором в законе, вменяется преступление по новой статье УК 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии).
Обновлено в 07:35
Экономика

Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья

Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Авто

Суперкар Ferrari 360 Spider раздавили бульдозером

На Филиппинах жестоко разделались с контрабандным Ferrari 360 Spider. Авто попросту уничтожили, раздавив его огромным бульдозером.
Обновлено в 07:54
Общество

Минтруд РФ согласился допустить женщин к запрещенным профессиям

Минтруд РФ согласился допускать женщин к профессиям, которые ранее были для них недоступны, заявил заместитель главного технического инспектора ФНПР Алексей Безюков.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка

В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка, но ее задержали после того, как кредитная организация обратилась в полицию.
Обновлено в 07:41
Общество

Лето скоро уйдёт из Петербурга, а на части России наступит октябрь

Похолодание снова придёт в Петербург и Ленобласть.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья признал вину по всем обвинениям

Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении свыше 11 млрд рублей, признал вину, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Обновлено в 08:01
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома

Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить транзит

"Нафтогаз" считает возможным уже сейчас назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по будущему транзита газа, а до нее предлагает Москве провести технические консультации.
Обновлено в 06:24
Технологии

В России создадут стекло с защитой от птиц для самолетов МС-21

Новое стекло для МС-21 будет оснащено системой регулируемого электрообогрева, что исключит его обледенение или запотевание при экстремальных метеорологических условиях, добавили в корпорации.
Обновлено в 05:57
Главное