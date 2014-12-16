Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 26 июля, снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 7,5 до 7,25% — экономисты абсолютно уверены в этом, свидетельствует консенсус-прогноз Bloomberg (такого мнения придерживаются все 32 аналитика, опрошенных агентством).

с чего всё началось

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявляла о возможности повторного снижения ключевой ставки еще в начале июля 2019 года. Решение о предыдущем снижении на 25 базисных пунктов было принято на опорном заседании в июне.

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