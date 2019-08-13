Энергетика
Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефтьРИА Новости 02:00
Американские санкции против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти, пишет Блумберг. По данным агентства, с ноября 2018 по июль 2019-го российские нефтяные компании получили дополнительный доход в размере не менее 905 миллионов долларов.
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Шоу-бизнес
Подруга Нюши случайно рассекретила лицо дочери певицы
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Минобороны перебросило бомбардировщики Ту-160 на Чукотку
В учениях задействовано около десятка самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78.
Обновлено 14 августа в 07:39
Происшествия
В Ульяновске два человека умерли от отравления подсолнечным маслом
В Ульяновске двое пациентов из числа семи госпитализированных после отравления неизвестным веществом, содержавшимся, предположительно, в подсолнечном масле, скончались.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Посадивший самолет в поле пилот Airbus прихватил жене кукурузы
Командир самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, Дамир Юсупов, привез супруге в качестве сувенира большой початок кукурузы.
Обновлено в 07:51
Происшествия
«Уральские авиалинии» изменят подготовку пилотов после посадки на поле
Авиакомпания «Уральские авиалинии» скорректирует программу подготовки своих пилотов с учетом опыта посадки лайнера Airbus A321 на кукурузное поле.
Обновлено в 07:13
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 20:41
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
Обновлено в 03:11
Футбол
Брат Погба: «Поль не хочет оставаться в „Манчестер Юнайтед“»
Обновлено в 04:34
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский
Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Политика
Немецкий детектив повторно обратился к Нидерландам по MH17
Адвокат немецкого детектива Йозефа Реша, который ранее заявил, что имеет материалы, проливающие свет на причины трагедии с малайзийском "Боингом" рейса MH17 в небе над Донбассом и на лиц, ответственных за нее, написал открытое письмо международному следствию во главе с прокуратурой Нидерландов.
Обновлено в 07:47
Политика
Продление ареста украинских моряков признали законным
Защита украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, не смогла оспорить продление ареста.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Мэру Туапсе предъявили обвинения в превышении полномочий и подлоге
Задержанному главе Туапсе Владимиру Звереву предъявлены официальные обвинения, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 07:48
Театры
Новым худруком Волковского театра стал Сергей Пускепалис
Новым художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова назначен актер и режиссер, заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького по творческой работе Сергей Пускепалис.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Двое рабочих погибли при обрушении стены на заводе в Ленобласти
В Волхове Ленинградской области на промплощадке завода "Пикалевская сода" под завалами обрушившейся при демонтаже стены погибли двое рабочих, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе областного управления МЧС.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Одна подлодка ВМФ России была способна контролировать полмира
В настоящее время часть лодок уже утилизирована, оставшиеся, включая ТК-20 «Северсталь», выведены из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) РФ.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Суд отменил особый порядок в деле экс-министра Подмосковья Кузнецова
Басманный суд Москвы постановил отменить особый порядок судебного процесса по делу экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в 22 эпизодах преступлений с общим ущербом в 14 млрд руб. Такое решение приняла судья Ирина Вырышева, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:02
Общество
Росгвардия прокомментировала вакансию снайпера для митингов
В Росгвардии назвали фейком вакансию снайпера для охраны массовых акций.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Экономика
Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина
Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.
Обновлено в 05:07
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Футбол
«Брага» стала соперником «Спартака» в Лиге Европы
Стал известен следующий соперник "Спартака" в квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 00:20
Интернет
В «Антивирусе Касперского» была обнаружена уязвимость
Уязвимость обнаружил редактор немецкого компьютерного журнала c’t Рональд Айкенберг.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца
Обновлено в 04:41
Экономика
ВТБ приобрел 19% катарского банка CQUR Bank
Банк ВТБ приобрел 19% акций катарского CQUR Bank. Это следует из отчета, опубликованного на сайте финансовой организации.
Обновлено вчера в 07:26
Общество
Орнитологи предложили решение проблем с птицами и самолетами после ЧП
Орнитологи предложили решение проблемы с птицами и самолетами после того, как самолет А321 совершил аварийную посадку с отключенными двигателями в кукурузном поле 15 августа.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Уроженец Казани Муха Люберецкий отрекся от титула «вор в законе»
59-летний уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрекся от титула «вор в законе».
Обновлено в 04:55