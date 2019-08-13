Американские санкции против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти, пишет Блумберг. По данным агентства, с ноября 2018 по июль 2019-го российские нефтяные компании получили дополнительный доход в размере не менее 905 миллионов долларов.

Происшествия В Ульяновске два человека умерли от отравления подсолнечным маслом В Ульяновске двое пациентов из числа семи госпитализированных после отравления неизвестным веществом, содержавшимся, предположительно, в подсолнечном масле, скончались.

Происшествия Посадивший самолет в поле пилот Airbus прихватил жене кукурузы Командир самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, Дамир Юсупов, привез супруге в качестве сувенира большой початок кукурузы.

Происшествия «Уральские авиалинии» изменят подготовку пилотов после посадки на поле Авиакомпания «Уральские авиалинии» скорректирует программу подготовки своих пилотов с учетом опыта посадки лайнера Airbus A321 на кукурузное поле.

Общество В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.

Политика Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.

Происшествия В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.

Политика Немецкий детектив повторно обратился к Нидерландам по MH17 Адвокат немецкого детектива Йозефа Реша, который ранее заявил, что имеет материалы, проливающие свет на причины трагедии с малайзийском "Боингом" рейса MH17 в небе над Донбассом и на лиц, ответственных за нее, написал открытое письмо международному следствию во главе с прокуратурой Нидерландов.

Политика Продление ареста украинских моряков признали законным Защита украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, не смогла оспорить продление ареста.

Происшествия Мэру Туапсе предъявили обвинения в превышении полномочий и подлоге Задержанному главе Туапсе Владимиру Звереву предъявлены официальные обвинения, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Театры Новым худруком Волковского театра стал Сергей Пускепалис Новым художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова назначен актер и режиссер, заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького по творческой работе Сергей Пускепалис.

Происшествия Двое рабочих погибли при обрушении стены на заводе в Ленобласти В Волхове Ленинградской области на промплощадке завода "Пикалевская сода" под завалами обрушившейся при демонтаже стены погибли двое рабочих, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе областного управления МЧС.

Армия и оружие Одна подлодка ВМФ России была способна контролировать полмира В настоящее время часть лодок уже утилизирована, оставшиеся, включая ТК-20 «Северсталь», выведены из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

Происшествия Суд отменил особый порядок в деле экс-министра Подмосковья Кузнецова Басманный суд Москвы постановил отменить особый порядок судебного процесса по делу экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в 22 эпизодах преступлений с общим ущербом в 14 млрд руб. Такое решение приняла судья Ирина Вырышева, передает корреспондент РБК.

Общество Росгвардия прокомментировала вакансию снайпера для митингов В Росгвардии назвали фейком вакансию снайпера для охраны массовых акций.

Армия и оружие Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.

Экономика Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.

Политика ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.

Экономика ВТБ приобрел 19% катарского банка CQUR Bank Банк ВТБ приобрел 19% акций катарского CQUR Bank. Это следует из отчета, опубликованного на сайте финансовой организации.

Общество Орнитологи предложили решение проблем с птицами и самолетами после ЧП Орнитологи предложили решение проблемы с птицами и самолетами после того, как самолет А321 совершил аварийную посадку с отключенными двигателями в кукурузном поле 15 августа.