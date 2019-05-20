Политика
Bloomberg: За время президентства Порошенко потерял 40% богатстваВедомости вчера в 16:46
Украинский Forbes еще в 2015 г. написал, что Порошенко выбыл из глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно составляет американский Forbes. Тогда издание оценило состояние президента Украины в $750 млрд. В 2014 г. украинский Forbes подсчитывал, что Порошенко обладал $1,3 млрд.
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Политика
Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты
С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники РБК.
Обновлено в 00:00
Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
«Предварительно установлено, что 20 мая в приёмный покой Чановской ЦРБ поступили 13 малолетних детей с диагнозом «отравление ядовитым веществом» (крысиный яд)», — заявили в ведомстве.
Обновлено в 00:59
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Кино
Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»
Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено вчера в 04:34
Здоровье
Результат опроса показал, каких врачей не хватает в России
Чаще всего респонденты жаловались на отсутствие невролога.
Обновлено в 00:36
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено вчера в 06:04
Экономика
Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»
Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено вчера в 09:39
Религия
Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Порошенко покинул администрацию президента
Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из администрации главы государства, которая находится в украинской столице.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Обновлено в 01:00
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено вчера в 05:17
Общество
Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
В Кузбассе жителя Москвы оштрафовали за сообщение о бомбе в самолёте
В Кемерове 60-летнего жителя Москвы оштрафовали за сообщение о бомбе в салоне самолёта, сообщила ИА REGNUM старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению Оксана Горбунова.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
В ЕК призвали Зеленского возобновить «газовые» переговоры с Россией
Напомним, что в январе в Брюсселе обсуждался вопрос транзита газа после истечения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» в этом году.
Обновлено в 00:20
Футбол
Курбан Бердыев: «Было предложение из сборной России»
Работать в сборной для каждого тренера – дело чести. (Артур Еникеев) "Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.
Обновлено вчера в 14:22
Футбол
Мбаппе назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч» в 2019 году.
Обновлено вчера в 15:34
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери Стоит отметить, что ранее Лера Кудрявцева объясняла свое решение не показывать Машу тем, что та еще слишком мала.
Обновлено вчера в 05:07
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено вчера в 06:46
Гаджеты
Huawei продолжит обслуживание своих устройств по всему миру
Китайская телекоммуникационная компания Huawei продолжит предоставление обновлений для системы безопасности своих устройств, реализованных по всему миру, и будет осуществлять их послепродажное обслуживание.
Обновлено вчера в 05:18
Космос
Ученые признали секс с «марсианами» опасным
Сексуальные контакты между двумя вроде родственными расами станут смертельно опасными для землян.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Осудить депутата за слова о захвате Курил призвали в Японии
Правящая партия Японии предложила официально осудить депутата парламента Ходаки Маруяму за слова о захвате Курил.
Обновлено вчера в 23:33
Культура
Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»
Журналистка и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак получила новую работу: она назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено вчера в 08:35