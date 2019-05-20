Bloomberg: За время президентства Порошенко потерял 40% богатстваВедомости вчера в 16:46

Украинский Forbes еще в 2015 г. написал, что Порошенко выбыл из глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно составляет американский Forbes. Тогда издание оценило состояние президента Украины в $750 млрд. В 2014 г. украинский Forbes подсчитывал, что Порошенко обладал $1,3 млрд.

Bloomberg: За время президентства Порошенко потерял 40% богатства

Политика Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники РБК.

Авто Новые ЗИЛ-133 появились в продаже Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".

Политика Президент Зеленский подписал первый указ Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).

Происшествия В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом «Предварительно установлено, что 20 мая в приёмный покой Чановской ЦРБ поступили 13 малолетних детей с диагнозом «отравление ядовитым веществом» (крысиный яд)», — заявили в ведомстве.

Политика Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кино Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов» Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.

Экономика Сбербанк упростит правила программы «Спасибо» Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Происшествия МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Политика Порошенко покинул администрацию президента Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из администрации главы государства, которая находится в украинской столице.

Происшествия МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей «В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.

Политика Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Общество Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.

Политика Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН "Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.

Происшествия В Кузбассе жителя Москвы оштрафовали за сообщение о бомбе в самолёте В Кемерове 60-летнего жителя Москвы оштрафовали за сообщение о бомбе в салоне самолёта, сообщила ИА REGNUM старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению Оксана Горбунова.

Политика В ЕК призвали Зеленского возобновить «газовые» переговоры с Россией Напомним, что в январе в Брюсселе обсуждался вопрос транзита газа после истечения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» в этом году.

Футбол Курбан Бердыев: «Было предложение из сборной России» Работать в сборной для каждого тренера – дело чести. (Артур Еникеев) "Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

Футбол Мбаппе назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч» Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч» в 2019 году.

Шоу-бизнес Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери Стоит отметить, что ранее Лера Кудрявцева объясняла свое решение не показывать Машу тем, что та еще слишком мала.

Политика Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.

Гаджеты Huawei продолжит обслуживание своих устройств по всему миру Китайская телекоммуникационная компания Huawei продолжит предоставление обновлений для системы безопасности своих устройств, реализованных по всему миру, и будет осуществлять их послепродажное обслуживание.

Космос Ученые признали секс с «марсианами» опасным Сексуальные контакты между двумя вроде родственными расами станут смертельно опасными для землян.

Политика Осудить депутата за слова о захвате Курил призвали в Японии Правящая партия Японии предложила официально осудить депутата парламента Ходаки Маруяму за слова о захвате Курил.

Культура Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер» Журналистка и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак получила новую работу: она назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».