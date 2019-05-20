Политика

Bloomberg: За время президентства Порошенко потерял 40% богатстваВедомости вчера в 16:46

Украинский Forbes еще в 2015 г. написал, что Порошенко выбыл из глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно составляет американский Forbes. Тогда издание оценило состояние президента Украины в $750 млрд. В 2014 г. украинский Forbes подсчитывал, что Порошенко обладал $1,3 млрд.
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Совокупный капитал Петра Порошенко за время его работы президентом Украины уменьшился почти вдвое

Эхо Москвывчера в 18:04

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства

RT на русскомвчера в 14:10

СМИ сообщили о потере Порошенко статуса миллиардера

Известиявчера в 15:22

Blоomberg узнал о потере Порошенко статуса миллиардера за время правления

РБКвчера в 14:43

Блумберг: Порошенко утратил статус миллиардера за пять лет президентства

РИА Новостивчера в 15:29

Порошенко резко обеднел во время президентства, узнал Bloomberg

Газета.Ruвчера в 12:51

Порошенко обеднел за время президентства

Lenta.ruвчера в 12:44
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Политика

Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты

С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники РБК.
Обновлено в 00:00
Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

«Предварительно установлено, что 20 мая в приёмный покой Чановской ЦРБ поступили 13 малолетних детей с диагнозом «отравление ядовитым веществом» (крысиный яд)», — заявили в ведомстве.
Обновлено в 00:59
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Кино

Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено вчера в 04:34
Здоровье

Результат опроса показал, каких врачей не хватает в России

Чаще всего респонденты жаловались на отсутствие невролога.
Обновлено в 00:36
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено вчера в 06:04
Экономика

Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»

Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено вчера в 09:39
Религия

Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны

Обновлено вчера в 20:58
Политика

Порошенко покинул администрацию президента

Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из администрации главы государства, которая находится в украинской столице.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме

Обновлено в 01:00
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 07:46
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено вчера в 05:17
Общество

Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

В Кузбассе жителя Москвы оштрафовали за сообщение о бомбе в самолёте

В Кемерове 60-летнего жителя Москвы оштрафовали за сообщение о бомбе в салоне самолёта, сообщила ИА REGNUM старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению Оксана Горбунова.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

В ЕК призвали Зеленского возобновить «газовые» переговоры с Россией

Напомним, что в январе в Брюсселе обсуждался вопрос транзита газа после истечения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» в этом году.
Обновлено в 00:20
Футбол

Курбан Бердыев: «Было предложение из сборной России»

Работать в сборной для каждого тренера – дело чести. (Артур Еникеев) "Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.
Обновлено вчера в 14:22
Футбол

Мбаппе назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч» в 2019 году.
Обновлено вчера в 15:34
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери Стоит отметить, что ранее Лера Кудрявцева объясняла свое решение не показывать Машу тем, что та еще слишком мала.
Обновлено вчера в 05:07
Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено вчера в 06:46
Гаджеты

Huawei продолжит обслуживание своих устройств по всему миру

Китайская телекоммуникационная компания Huawei продолжит предоставление обновлений для системы безопасности своих устройств, реализованных по всему миру, и будет осуществлять их послепродажное обслуживание.
Обновлено вчера в 05:18
Космос

Ученые признали секс с «марсианами» опасным

Сексуальные контакты между двумя вроде родственными расами станут смертельно опасными для землян.
Обновлено вчера в 16:51
Политика

Осудить депутата за слова о захвате Курил призвали в Японии

Правящая партия Японии предложила официально осудить депутата парламента Ходаки Маруяму за слова о захвате Курил.
Обновлено вчера в 23:33
Культура

Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»

Журналистка и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак получила новую работу: она назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено вчера в 08:35
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