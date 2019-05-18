Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млнГазета.Ru 07:20

Золотовалютные резервы Боливарианской республики достигли минимального значения за 29 лет. С начала мая Каракас смог продать 13,7 тонн золота на $570 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Кто на этот раз стал покупателем венесуэльских запасов, не уточняется.

Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн

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