Экономика
Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млнГазета.Ru 07:20
Золотовалютные резервы Боливарианской республики достигли минимального значения за 29 лет. С начала мая Каракас смог продать 13,7 тонн золота на $570 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Кто на этот раз стал покупателем венесуэльских запасов, не уточняется.
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