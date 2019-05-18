Экономика
Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млнКоммерсантъ вчера в 01:52
Венесуэльские власти в мае продали 13,7 т золота на сумму $570 млн. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, 10 мая Каракас продал около 9,7 т золота еще около 4 т — 13 мая. Страны-покупатели в тексте не указаны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Bloomberg: Венесуэла в мае в обход санкций продала золота на 570 млн долларов
Новая газетавчера в 03:04
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 07:55, Ашберн
Футбол
«Локомотив» не смог победить «Урал» в Екатеринбурге
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Москве во время полумарафона умер его участник
Обновлено в 06:52
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено в 05:52
Политика
Саудовская Аравия просит Иран не начинать войну
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр сделал заявление и предостерег Иран от развязывания войны в регионе.
Обновлено в 06:43
Футбол
Футболист «Манчестер Сити» Компани объявил об уходе из клуба
Обновлено в 04:50
Футбол
Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020
Санкт-Петербург, как и Амстердам, Бильбао, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен и Рим, отнесен к кластеру «А». В этих городах билеты самой дешевой третьей категории на игры группового этапа и 1/8 финала будут стоить 50 евро, на четвертьфиналы — 75 евро.
Обновлено в 07:13
Экономика
Биткойн сохранил биржевой риск
По данным агентства Reuters, в 6:15 утра по мск курс виртуальной валюты опускался до отметки $6,62 тыс. — значениям семидневной давности.
Обновлено в 07:10
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Политика
Пушков посоветовал Зеленскому не слушать Саакашвили
Сенатор напомнил, что экс-президент Грузии в отношениях с Россией "проиграл все, что можно" Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рекомендовал Владимиру Зеленскому не слушать советы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по вопросам отношений с Россией.
Обновлено в 06:07
Экономика
Названы страны, куда россияне стали реже летать
Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 05:20
Политика
Мэй сделает британским депутатам «смелое предложение» по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутатам британского парламента будет предложен на рассмотрение новый, с улучшенным пакетом мер вариант сделки по Brexit.
Обновлено в 04:23
Политика
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
Обновлено в 05:30
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Обновлено в 00:10
Футбол
Агент Головина рассказал о будущем футболиста
Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Спорт
Дина Аверина выиграла золото чемпионата Европы в упражнениях с обручем
Россиянка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на чемпионате Европы в Баку.
Обновлено в 07:15
Гаджеты
В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei
В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
Обновлено в 05:35
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Политика
Госохрана сохранила «фишечки» инаугурации Зеленского
Глава Управления госохраны Украины Валерий Гелетей заявил, что инаугурация Владимира Зеленского, как и планировалась, пройдет с отклонениями от стандартных торжественных процедур.
Обновлено в 06:46
Хоккей
Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 06:18
Транспорт
В Москве из-за велофестиваля перекрыты несколько улиц
Несколько улиц в Москве перекрыты из-за проведения велофестиваля 19 мая.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Религия
В Екатеринбургской епархии референдум по вопросу строительства храма назвали излишней мерой
Всю неделю в центре Екатеринбурга проходили акции протеста из-за строительства храма.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Столичная полиция опровергла информацию о стрельбе у Большого театра
На месте действительно находилась "скорая помощь" и была видна кровь. В МВД уточнили, что юноша просто получил царапину на голове.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Общество
Волга небывало обмелела от Казани до Камышина
Средства массовой информации городов, расположенных на Волге, сообщают: великая русская река обмелела так, что обнажились ранее затопленные водохранилищами исторические участки.
Обновлено вчера в 22:22