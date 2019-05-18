Экономика

Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млнКоммерсантъ вчера в 01:52

Венесуэльские власти в мае продали 13,7 т золота на сумму $570 млн. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, 10 мая Каракас продал около 9,7 т золота еще около 4 т — 13 мая. Страны-покупатели в тексте не указаны.
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Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн

Газета.Ruвчера в 07:20

Bloomberg: Венесуэла в мае в обход санкций продала золота на 570 млн долларов

Новая газетавчера в 03:04

Bloomberg: Венесуэла продала около 14 т золота на $570 млн за две недели

ТАСС17 мая в 14:46

Венесуэла продолжает распродавать свои золотые резервы

Эхо Москвы17 мая в 19:10

СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млн

РБК17 мая в 16:22

Венесуэла смогла провести новые сделки с золотом вопреки санкциям США

Вести.Финанс17 мая в 15:07

Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн

Коммерсантъвчера в 01:52
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Футбол

«Локомотив» не смог победить «Урал» в Екатеринбурге

Обновлено в 06:47
Армия и оружие

ВС Латвии зафиксировали приближение российского военного корабля

Обновлено в 05:54
Происшествия

В Москве во время полумарафона умер его участник

Обновлено в 06:52
Происшествия

В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка

Обновлено в 07:12
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено в 05:52
Политика

Саудовская Аравия просит Иран не начинать войну

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр сделал заявление и предостерег Иран от развязывания войны в регионе.
Обновлено в 06:43
Футбол

Футболист «Манчестер Сити» Компани объявил об уходе из клуба

Обновлено в 04:50
Футбол

Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020

Санкт-Петербург, как и Амстердам, Бильбао, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен и Рим, отнесен к кластеру «А». В этих городах билеты самой дешевой третьей категории на игры группового этапа и 1/8 финала будут стоить 50 евро, на четвертьфиналы — 75 евро.
Обновлено в 07:13
Экономика

Биткойн сохранил биржевой риск

По данным агентства Reuters, в 6:15 утра по мск курс виртуальной валюты опускался до отметки $6,62 тыс. — значениям семидневной давности.
Обновлено в 07:10
Политика

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес

Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Политика

Пушков посоветовал Зеленскому не слушать Саакашвили

Сенатор напомнил, что экс-президент Грузии в отношениях с Россией "проиграл все, что можно" Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рекомендовал Владимиру Зеленскому не слушать советы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по вопросам отношений с Россией.
Обновлено в 06:07
Экономика

Названы страны, куда россияне стали реже летать

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 05:20
Политика

Мэй сделает британским депутатам «смелое предложение» по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутатам британского парламента будет предложен на рассмотрение новый, с улучшенным пакетом мер вариант сделки по Brexit.
Обновлено в 04:23
Политика

Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Обновлено в 05:30
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Обновлено в 00:10
Футбол

Агент Головина рассказал о будущем футболиста

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Спорт

Дина Аверина выиграла золото чемпионата Европы в упражнениях с обручем

Россиянка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на чемпионате Европы в Баку.
Обновлено в 07:15
Гаджеты

В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei

В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
Обновлено в 05:35
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Политика

Госохрана сохранила «фишечки» инаугурации Зеленского

Глава Управления госохраны Украины Валерий Гелетей заявил, что инаугурация Владимира Зеленского, как и планировалась, пройдет с отклонениями от стандартных торжественных процедур.
Обновлено в 06:46
Хоккей

Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 06:18
Транспорт

В Москве из-за велофестиваля перекрыты несколько улиц

Несколько улиц в Москве перекрыты из-за проведения велофестиваля 19 мая.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Религия

В Екатеринбургской епархии референдум по вопросу строительства храма назвали излишней мерой

Всю неделю в центре Екатеринбурга проходили акции протеста из-за строительства храма.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Столичная полиция опровергла информацию о стрельбе у Большого театра

На месте действительно находилась "скорая помощь" и была видна кровь. В МВД уточнили, что юноша просто получил царапину на голове.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Общество

Волга небывало обмелела от Казани до Камышина

Средства массовой информации городов, расположенных на Волге, сообщают: великая русская река обмелела так, что обнажились ранее затопленные водохранилищами исторические участки.
Обновлено вчера в 22:22
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