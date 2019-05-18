Экономика
Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млнКоммерсантъ вчера в 01:52
Венесуэльские власти в мае продали 13,7 т золота на сумму $570 млн. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, 10 мая Каракас продал около 9,7 т золота еще около 4 т — 13 мая. Страны-покупатели в тексте не указаны.
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Bloomberg: Венесуэла в мае в обход санкций продала золота на 570 млн долларов
Новая газетавчера в 03:04
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Продукты в рационе волгоградцев могут вызвать гормональный дисбаланс
Нарушения в работе организма сегодня могут вызвать внешняя среда и образ жизни. Но важное влияние оказывает и питание.
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Александр Беглов отмечает 63-летие
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сегодня, 19 мая, отмечает 63-й день рождения.
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Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов
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Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Политика
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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
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Страны Персидского залива согласились разместить американские войска
Общеарабская газета Аш-Шарк аль-аусат сообщила, что ряд стран Персидского залива в рамках двусторонних соглашения с Соединенными Штатами Америки согласились разместить на своей территории американских военных.
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На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
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В Армении выставили на продажу уникальный пикап РАФ-2909, выпущенный всего в 80-ти экземплярах специально для обслуживания Олимпиады-1980 в СССР.
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Пушков призвал Зеленского не слушать советы Саакашвили
Не слушать советы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в вопросах отношений с Россией посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому российский сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 06:00