Экономика
Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млнКоммерсантъ 01:52
Венесуэльские власти в мае продали 13,7 т золота на сумму $570 млн. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, 10 мая Каракас продал около 9,7 т золота еще около 4 т — 13 мая. Страны-покупатели в тексте не указаны.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:43, Ашберн
Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды
Обновлено в 19:15
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видео с россиянкой
Хайнц-Кристиан Штрахе объяснил, что не хочет, чтобы скандал влиял на судьбу коалиции Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке, сообщает РБК со ссылкой на агентство APA.
Обновлено в 08:20
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Рейс из Петербурга в Анталию отложен из-за письма с угрозами
Сегодня, 18 мая, в контактный центр авиакомпании «Россия» поступило анонимное электронное письмо, содержащее угрозы.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Мужчина погиб в драке между дачниками в подмосковном Домодедове
Мужчина погиб после драки дачников в подмосковном Домодедове.
Обновлено в 18:19
Хоккей
Словакия разгромила Великобританию на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Словакии нанесли крупное поражение команде Великобритании в рамках 6-го тура чемпионата мира.
Обновлено в 16:42
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Музыка
Мадонна выступила на «Евровидении» в качестве приглашенной звезды
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в концерте международного конкурса "Евровидение".
Обновлено в 18:05
Происшествия
Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали
Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике.
Обновлено в 11:20
Общество
Вложить 120 миллионов или снести: в Южно-Сахалинске решат вопрос с 30-летним недостроем
Обновлено в 19:25
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Политика
В Швейцарии пройдет референдум об ужесточении правил приобретения оружия
Гражданам предложено высказать свое мнение об ужесточении правил приобретения стрелкового оружия, на чем настаивает Евросоюз, и о законодательстве в сфере налогообложения предприятий, призванном обеспечить поступление дополнительных средств в пенсионную систему.
Обновлено в 17:08
Происшествия
Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ
Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Музыка
Кончита Вурст оценила песню Лазарева Scream
Финал конкурса состоится вечером 18 мая. Лазарев выступит под пятым номером.
Обновлено в 15:00
Общество
Потерявшегося ребенка в Новой Москве нашли живым
Ребенка, потерявшегося в лесу в Новой Москве, возле поселка Кокошкино, нашли живым и невредимым.
Обновлено в 16:59
Армия и оружие
Большой противолодочный корабль «Североморск» вернулся из похода
Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск" в субботу прибыл в главную базу из дальнего похода.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»
Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Футбол
Евсеев выразил недовольство игрой «Уфы»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение в матче 29-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (0:2). – Мы уже четвертую игру пропускаем в первые 15 минут.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Курской области
Столкновение двух легковых автомобилей стало причиной гибели четырех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба управления МВД по региону.
Обновлено в 14:15
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Общество
Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Музыка
Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования
Обновлено 16 мая в 09:51
Наука
В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда
В Японии нaчaли тестировaть новый сверхскоростной поезд Alfa-X. В ходе испытaний трaнспорт рaзвил скорость в 360 км/ч.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Футбол
Гол Чалова помог ЦСКА обыграть «Ахмат»
В 29-м туре РПЛ московские «армейцы» победили грозненский «Ахмат».
Обновлено в 11:25
Общество
Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма
Обновлено в 13:46
Музыка
Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовали
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 12:53
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17