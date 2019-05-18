Экономика
Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млнКоммерсантъ 01:52
Венесуэльские власти в мае продали 13,7 т золота на сумму $570 млн. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, 10 мая Каракас продал около 9,7 т золота еще около 4 т — 13 мая. Страны-покупатели в тексте не указаны.
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Армия и оружие
Глава МИД Армении ответил на вопрос о проблемах с российской базой
Инциденты на российской военной базе, расположенной неподалеку от города Гюмри на севере Армении, не создали проблем в отношениях Еревана и Москвы, заявил глава армянского МИД Зограб Мнацаканян.
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Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
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Ученые обнаружили, что идентичные близнецы имеют одинаковое мнение насчет выбора собаки, что нельзя сказать об неидентичных.
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Обновлено вчера в 11:44
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Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру
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Обновлено в 16:02
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Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого
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На Крым надвигаются ливни, грозы и шквал
Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Республике Крым, в воскресенье, 19 мая, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
Обновлено в 08:17
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Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.
Обновлено в 15:10
Политика
Порошенко предложил крымским татарам автономию
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.
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В Саратове завели дело на полицейского, насмерть сбившего подростка
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Обновлено в 10:23
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 14:04
Авто
Назван топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей
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Ребенка, о поисках которого в лесу возле поселка Кокошкино ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, нашли.
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Канада разгромила Германию на чемпионате мира
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Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов
Казанский "Зенит" проиграл итальянскому клубу "Лубе" в финальном матче волейбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:20
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Сын Игоря Алтушкина в центре Екатеринбурга разбил Mercedes за несколько миллионов рублей
Вечером в субботу Тимофей Алтушкин разбил оранжевый Mercedes стоимостью в несколько миллионов рублей на Хохрякова.
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Кончита Вурст оценила песню Лазарева
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Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
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Эксперты считают, что это был подготовительный набросок, который Пикассо подарил британцу Роланду Пенроузу Теперь стоимость этого полотна взлетела до 750 тыс фунтов стерлингов.
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Футбол
Ушёл из жизни экс-тренер «Рубина» и «Кубани» Ирхин
В возрасте 65 лет не стало футбольного тренера Александра Ирхина.
Обновлено в 15:31
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Порошенко назначил стипендию Сенцову
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о назначении государственной стипендии им. Левко Лукьяненко осуждённому в России за терроризм режиссёру Олегу Сенцову.
Обновлено в 14:53