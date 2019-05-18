Экономика

Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млнКоммерсантъ 01:52

Венесуэльские власти в мае продали 13,7 т золота на сумму $570 млн. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, 10 мая Каракас продал около 9,7 т золота еще около 4 т — 13 мая. Страны-покупатели в тексте не указаны.
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Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн

Газета.Ru07:20

Венесуэла смогла провести новые сделки с золотом вопреки санкциям США

Вести.Финансвчера в 15:07

Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн

Коммерсантъ01:52

Венесуэла продолжает распродавать свои золотые резервы

Эхо Москвывчера в 19:10

СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млн

РБКвчера в 16:22

Bloomberg: Венесуэла в мае в обход санкций продала золота на 570 млн долларов

Новая газета03:04

Bloomberg: Венесуэла продала около 14 т золота на $570 млн за две недели

ТАССвчера в 14:46
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:04, Ашберн
Хоккей

Сборная России назвала состав на матч ЧМ против Латвии

Тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды на матч чемпионата мира по хоккею против Латвии.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено вчера в 16:09
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым Украине

Обновлено в 07:01
Происшествия

Массовая драка произошла в поезде Новосибирск — Барнаул

Четырнадцать человек оказались вовлечены в массовую драку, которая произошла в поезде Новосибирск — Барнаул.
Обновлено в 08:42
Происшествия

177 спортсменов стали жертвами сексуальных извращений врача в Огайо

Врач из университета в Огайо, скончавшийся в 200 5 году, на протяжении долгих лет занимался непристойными вещами насильственного характера по меньшей мере с 177 студентами спортсменами, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:11
Происшествия

В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке

Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Экономика

Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров

«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено вчера в 00:45
Музыка

Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»

Обновлено вчера в 18:12
Политика

Президенту Грузии прислали приглашение на инаугурацию Зеленского

Администрация президента Грузии сообщила о том, что Саломе Зурабишвили поступило предложение посетить церемонию вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского, которая назначена на 20 мая.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Соловьев придумал, где найти деньги на повышение пенсий и зарплат

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал новый рекорд в России по взяткам, установленный главой отдела ФСБ полковником Кириллом Черкалиным, у которого, по информации СМИ, изъяли 12 млрд рублей – на 3 млрд рублей больше, чем нашли у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 17 человек

ДТП с участием маршрутки и грузовика произошло в Советском районе Волгограда.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Олег Газманов ночует с женой в разных комнатах

Певец рассказал о том, как боролся с опухолью, которая появилась на голосовых связках, почему спит с женой в разных комнатах и чувствует ли вину перед матерью своего сына Родиона.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

Обновлено в 07:44
Общество

Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Общество

Куйвашев пообещал предложить новые места для храма в Екатеринбурге

Обновлено в 07:03
Политика

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Общество

Статус «Московский врач» предложили распространить на медсестер

Статус "Московский врач" необходимо распространить и на медсестер, сообщила в интервью ТАСС главная медицинская сестра столицы Татьяна Амплеева.
Обновлено в 04:24
Хоккей

Сборная США разгромила Данию на ЧМ, забросив семь шайб

Обновлено в 08:31
Происшествия

Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве

На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Появилось видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

Обновлено в 04:17
Культура

Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено вчера в 15:39
Транспорт

Первые станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в июне

Первые четыре станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в начале июня.
Обновлено в 07:15
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Политика

Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно

Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто раньше запланированных сроков.
Обновлено в 07:06
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли в ДТП

Обновлено в 08:10
Наука

20 мая изменится эталон измерения веса

В 1988 году британский физик Роберт Киббл создал устройство под названием «ватт-баланс», которое позволяет измерить вес через через константу Планка.
Обновлено в 08:01
Общество

Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено 16 мая в 07:40
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