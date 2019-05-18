Экономика

Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млнКоммерсантъ 01:52

Венесуэльские власти в мае продали 13,7 т золота на сумму $570 млн. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, 10 мая Каракас продал около 9,7 т золота еще около 4 т — 13 мая. Страны-покупатели в тексте не указаны.
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Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн

Газета.Ru07:20

Bloomberg: Венесуэла в мае в обход санкций продала золота на 570 млн долларов

Новая газета03:04

Bloomberg: Венесуэла продала около 14 т золота на $570 млн за две недели

ТАССвчера в 14:46

Венесуэла продолжает распродавать свои золотые резервы

Эхо Москвывчера в 19:10

СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млн

РБКвчера в 16:22

Венесуэла смогла провести новые сделки с золотом вопреки санкциям США

Вести.Финансвчера в 15:07

Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн

Коммерсантъ01:52
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

Обновлено в 10:54
Музыка

Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»

Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Политика

Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады

Обновлено в 11:48
Спорт

Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" проиграл итальянскому клубу "Лубе" в финальном матче волейбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие

США не собираются отпускать беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии

Обновлено вчера в 13:48
Футбол

ЦСКА интересуется аргентинским нападающим Понсе

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему Эсекьелю Понсе.
Обновлено в 14:00
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и стал обладателем Кубка Англии

Обновлено в 13:50
Политика

Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Сообщения о минировании четырех московских вокзалов оказались ложными

Угрозы взрывов после анонимных сообщений о "минировании" четырех вокзалов в центре Москвы не подтвердились, опасные предметы не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:44
Общество

Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма

Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес

Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»

Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Ракетная атака по сирийскому Дамаску попала на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как сирийские ПВО отражают атаку в районе Дамаска, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:21
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Спорт

Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы в командном зачете

Обновлено в 10:55
Хоккей

Хоккеисты сборной России обыграли команду Латвии и вышли в плей-офф ЧМ

Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии и досрочно вышла в плей-офф турнира.
Обновлено в 09:19
Авто

Sikorsky HH-60W впервые взлетел

Обновлено в 08:34
Музыка

Финал «Евровидения» начался в Израиле

В израильском Тель-Авиве начался финал международного песенного конкурса "Евровидение".
Обновлено в 15:02
Кино

Актер из «Игры престолов» Иван Реон прилетел в Петербург

В Санкт-Петербург прилетел британский актер Иван Реон, исполнивший в сериале «Игра Престолов» роль одного из самых жестоких персонажей Рамси Болтона.
Обновлено в 03:39
Общество

В Петергофе состоялась церемония открытия фонтанов

Торжественная церемония была посвящена 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, поэтому у Большого каскада артисты исполнили отрывки из произведений великого поэта.
Обновлено в 08:48
Транспорт

Дитрих рассказал о ходе строительства трассы «Таврида» в Крыму

Готовность строящейся в Крыму трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя составляет более 60%, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Обновлено в 05:25
Гаджеты

Apple провела официальное открытие штаб-квартиры

Фото: iStock Apple официально открыла новую штаб-квартиру и почтила память Стива Джобса.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали

Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике.
Обновлено в 11:20
Политика

Зеленский не сможет распустить Верховную Раду

Ситуация на Украине развивается не очень хорошо для нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 04:43
Армия и оружие

США предупредили об опасности полётов над Персидским заливом

Американские дипломаты опубликовали предупреждение Федерального управления гражданской авиации США, в котором сообщается об опасности полётов гражданской авиации над Персидским заливом.
Обновлено в 06:42
Политика

Маттео Сальвини заявил о необходимости снятия санкций с России

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил РИА Новости, что изменения в вопросе снятия антироссийских санкций стоит ожидать после того, как его партия "Лига" станет правящей в Европе, тема снятия ограничений против РФ "объединяет всех порядочных людей".
Обновлено в 14:38
Футбол

Агент Денисова опроверг слухи о переходе игрока в «Сочи»

Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец дал комментарий по поводу информации о том, что футболист перейдет в "Сочи", передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 14:44
Общество

Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Футбол

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА одержали победу над грозненским «Ахматом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:39
Общество

Ципрас потребовал признания геноцида понтийских греков

Греция не требует отмщения за геноцид понтийских греков, но требует справедливости и признания преступления Турцией, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас на встрече с понтийскими греками.
Обновлено в 13:07
Хоккей

Сборная Канады нанесла Германии первое поражение на ЧМ-2019

Сборная Канады разгромила команду Германии со счетом 8:1 в матче группового этапа чемпионата мира — 2019 в Словакии.
Обновлено в 12:24
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