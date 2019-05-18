Экономика
Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млнКоммерсантъ 01:52
Венесуэльские власти в мае продали 13,7 т золота на сумму $570 млн. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, 10 мая Каракас продал около 9,7 т золота еще около 4 т — 13 мая. Страны-покупатели в тексте не указаны.
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Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Политика
Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за сделки с россиянкой
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, подозреваемый в сотрудничестве с россиянкой, объявит об отставке в субботу, 18 мая.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 17 человек
ДТП с участием маршрутки и грузовика произошло в Советском районе Волгограда.
Обновлено в 05:19
Кино
Финал «Игры престолов» останется открытым
Как отметил Утц, вначале финального сезона он был убежден в том, что в конечном итоге ситуацию разрешит Санса, однако, с приближением финала, по мнению ученого, зрители могут остаться с продолжением хаоса.
Обновлено в 05:08
Политика
Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города
В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции протеста против строительства храма на месте сквера на Октябрьской площади в центре города.
Обновлено в 05:01
Футбол
Стал известен повлиявший на уход Аллегри из «Ювентуса» руководитель
Вице-президент туринского "Ювентуса" Павел Недвед приложил максимум усилий, чтобы убрать Массимилиано Аллегри с поста наставника команды, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:02
Общество
Мощный торнадо повалил тысячи деревьев под Житомиром
На опубликованных видео и снимках видны последствия мощного торнадо, который повалил тысячи деревьев.
Обновлено в 04:49
Общество
Правительство выделило 5,5 млрд на кампус МГТУ в Калуге
Обновлено в 03:20
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Авто
В России отзывают около 500 кроссоверов Audi Q5
Росстандарт информирует об отзыве в России 486 автомобилей марки Audi Q5, под кампанию попадают модели, реализованные в период с 2018 года по 2019 год.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В Перу два человека погибли при падении вертолета
Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Пластика или похудение: Машу Распутину не узнали поклонники
К своему юбилею (13 мая Распутиной исполнилось 55 лет) Маша выложила обновленную себя. И поклонники обомлели: их кумира было не узнать.
Обновлено в 02:00
Общество
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Происшествия
Росавиация назвала роковые ошибки пилотов SSJ 100
Росавиация представила документ, где назвала, какие ошибки допустили пилоты самолёта Sukhoi Superjet 100 – они и стали причиной катастрофы в Шереметьево, пишут РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП
Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Авто
Назван ТОП-5 доступных подержанных авто с «неубиваемой» подвеской
«Автоновости дня» совместно с экспертами рынка б/у-машин составили ТОП-5 крепких моделей с выносливой ходовой частью, которые не боятся жестких условий эксплуатации.
Обновлено в 01:00
Экономика
Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске
Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал РИА Новости, что рассчитывать стоимость отпуска лучше с помощью специальной формулы.
Обновлено в 00:53
Хоккей
Воробьёв заявил, что игроки сборной не пили пиво между матчами
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв опроверг информацию о том, что игроки команды пили пиво после матча с Чехией.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17
Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Транспорт
Дитрих рассказал о ходе строительства трассы «Таврида» в Крыму
Готовность строящейся в Крыму трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя составляет более 60%, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Обновлено в 05:25
Музыка
Определены все финалисты Евровидения-2019
Ранее News.ru писал о том, что во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2019 за выход в финал боролись участники из 18 стран, включая российского исполнителя Сергея Лазарева.
Обновлено 16 мая в 17:44
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено вчера в 10:43
Общество
В Кронштадте Беглов высадил саженцы яблонь в парке «Патриот»
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов специально приехал в Кронштадт на День города, чтобы поздравить жителей.
Обновлено в 05:23
Здоровье
Ученые предупредили о вреде соков
"Даже если сахар в соке образуется естественным путем, а не добавляется при приготовлении, вред от него по существу одинаков, так как биохимический ответ при метаболизме аналогичен", — уточнили исследователи.
Обновлено в 05:42
Футбол
ЦСКА сыграет с «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги
Обновлено вчера в 04:56
Шоу-бизнес
Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»
Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03