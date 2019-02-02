Политика
Bloomberg: Венесуэла отложила продажу 20 тонн золотаRT на русском 13:24
Центральный банк Венесуэлы приостановил запланированную продажу 20 т золота за границу, передаёт Bloomberg со ссылкой на источник. По информации агентства, слитки были подготовлены к отправке, однако на фоне усиленного внимания международного сообщества к транзакции было принято решение об отсрочке.
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Происшествия
В небе над Кубой прогремел взрыв
Обновлено в 15:23
Происшествия
Российскую актрису Ирину Усок задержали в США
Обновлено в 12:50
Авто
Завод Haval готовится к серийному производству
Обновлено в 03:53
Происшествия
Шесть студентов МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки
В Москве задержали шесть студентов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Кабо-Верде задержаны одиннадцать российских моряков
Одиннадцать российских моряков задержаны властями Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков.
Обновлено в 12:33
Авто
Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»
Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
42 человека пострадали в результате пожара в гостинице в Буэнос-Айресе
42 человека пострадали в результате пожара в гостинице в центре Буэнос-Айреса, сообщило издание TN.
Обновлено в 17:03
Гаджеты
Samsung случайно показал смартфон со складным экраном
Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором «засветила» еще не вышедший смартфон со складным экраном.
Обновлено в 11:13
Авто
Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России
Обновлено в 04:40
Происшествия
Генпрокуратура объявила о новом расследовании гибели группы Дятлова
Представители прокуратуры Свердловской области в марте отправятся на перевал Дятлова, чтобы выяснить причины гибели туристической группы в 1959 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:26
Технологии
Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России
Жестков попросил Генпрокуратуру через суд добиться блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного приложения магазина из AppStore и Google Play.
Обновлено в 08:58
Авто
Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России
Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Северной Ирландии произошла стрельба
В североирландском Лондондерри произошла стрельба. Об этом в своем Twitter сообщила местная полиция, не приводя при этом подробностей.
Обновлено в 17:17
Гаджеты
Обнаружен способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки
Специалист пояснил, что управление лампочкой осуществляется с помощью приложения, установленного на телефоне, но умное устройство можно взломать напрямую.
Обновлено в 12:41
Общество
Роспотребнадзор признал массовые отравления в детсадах Москвы
Роспотребнадзор по Москве признал, что в конце 2018 года в детских садах на юго-востоке столицы произошли массовые отравления.
Обновлено в 11:54
Гаджеты
В работе App Store, Apple Music и iTunes Store были зафиксированы сбои
Проблемы в работе сервисов App Store, Apple Music, iTunes Store зафиксированы у пользователей по всему миру, передает ТАСС.
Обновлено в 13:52
Авто
KIA Rio X-Line получил увеличенный клиренс
Российские дилеры KIA начали продажи кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.
Обновлено в 03:53
Общество
В Якутске школа отказалась принимать русскоязычных детей
Национальная школа "Айыы Кыhата" в Якутске отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке.
Обновлено в 09:41
Кино
«Москино» покажет фильмы с участием Ирины Муравьевой
С 8 по 11 февраля в сети кинотеатров «Москино» бесплатно покажут фильмы с участием народной артистки РФ, актрисы театра и кино Ирины Муравьевой.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки Куинджи
Третьяковская галерея приняла меры по усилению охраны ранее украденного полотна Куинджи, используя так называемый мертвый крепеж.
Обновлено в 07:00
Транспорт
Систему перемещения багажа между терминалами закрыли в Шереметьево
«В плановом режиме будет приостановлена работа автоматической системы перемещения багажа между терминалами южного (обслуживает международные рейсы) и северного (обслуживает внутренние рейсы) комплексов аэропорта», — сказано в сообщении пресс-службы аэропорта.
Обновлено в 16:51
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорину и Мамаеву
Обновлено в 10:06
Политика
Приехавший в Киев на интронизацию Епифания игумен попал в больницу
Игумен Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем госпитализирован в Киеве, куда он был направлен по решению патриарха Варфоломея в составе делегации Константинопольского патриархата для участия в интронизации предстоятеля "новой церкви" Епифания Думенко, сообщает агентство церковных новостей Romfea.
Обновлено в 17:29
Кино
Вышел трейлер нового «Форсажа»
В сети появился дебютный трейлер боевика "Форсаж: Хоббс и Шоу". Видеоролик опубликован на YouTube-канале "Fast & Furious".
Обновлено в 10:56
Авто
АВТОВАЗ выпустит на рынок новинку Lada Granta SW Cross
Российская компания готовится к выпуску нового автомобиля — Lada Granta SW Cross.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Меркель решила удалить свою страницу в Facebook
Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о решении удалить свою личную страницу в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:51
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Азмуна из «Рубина»
Санкт-петербургский «Зенит» объявил о трансфере иранского нападающего казанского «Рубина» Сердара Азмуна.
Обновлено в 16:00