Экономика
Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на сумму $40 млнТАСС вчера в 23:22
Власти Венесуэлы продали за прошлую неделю золота на сумму $40 млн, несмотря на действующие санкции Соединенных Штатов. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. По его данным, Центральный банк (ЦБ) Венесуэлы продал примерно 1 тонну золота 12 июля.
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Происшествия
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Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
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Обновлено вчера в 23:54
Политика
Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам
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Происшествия
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Захарова назвала фарсом и абсурдом преследование Вышинского
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Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
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Обновлено вчера в 22:36
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Наука
Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома
Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
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Происшествия
В Петербурге теплоход врезался в набережную
Теплоход «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал «78.ru».
Обновлено вчера в 12:01
Наука
Пользование компьютером и рукоделие препятствуют развитию деменции
Команда выясняла, какие занятия стимулируют умственную деятельность в среднем и пожилом возрасте.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Трамп предложил недовольным уехать из США
Президент США Дональд Трамп предложил недовольным политикой правительства уехать из страны.
Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие
Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации
«С немедленным вступлением в силу воздушное пространство Пакистана открыто для всех типов гражданских перевозок на маршрутах, опубликованных ATS (Службой воздушного движения)»,— говорится в уведомлении для летчиков (NOTAM).
Обновлено в 01:29
Экономика
Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии
Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено вчера в 10:25
Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Ранее ведомство сообщило, что Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.
Обновлено в 01:24
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Среди программ для Mac первым стал ESET Cyber Security Pro, вторым — Kaspersky Internet Security (этот антивирус был лучшим по защите и удобным, но потерял баллы из-за потребления ресурсов), третьим стал Bitdefender Antivirus for Mac.
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Происшествия
Защитников Конституции из ФСБ обвинили в вымогательстве
В столице сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ задержали двух офицеров Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба).
Обновлено вчера в 11:05
Здоровье
Более 20 врачей из Красноярска едут на стажировку в Германию
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Обновлено вчера в 23:41
Экономика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие
Столтенберг поклялся ответить России на выход из ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответить российской стороне, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Спорт
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