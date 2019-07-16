Экономика
Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на $40 млнКоммерсантъ 04:24
По данным агентства, несмотря на санкции США, направленные против правительства Николаса Мадуро, властям Венесуэлы удается продавать свое золото компаниям из таких стран, как ОАЭ и Турция. В общей сложности с апреля Венесуэла продала уже около 24 тонн золота.
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Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
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Происшествия
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В Москве четырех полицейских уволили из-за дела Голунова
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Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие
Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе
Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал дымовой завесой публикацию Die Welt, в которой Россию обвиняют в подготовке к ведению региональных войн в Европе с угрозой применения ядерного оружия.
Обновлено в 04:20
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Егоров: арбитр Москалев будет отстранен после ошибок в матче РПЛ «Спартак» - «Сочи»
Судья Владимир Москалев неудачно провел матч чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Сочи".
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей
Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Политика
Глава Ленинского района Крыма отправлена в отставку
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Вылетевший в Кишинев пассажирский самолет вернулся в столичный аэропорт Домодедово, совершив посадку с одним работающим мотором, передает РИА Новости.
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Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
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Политика
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Поводом для журналистского запроса стал инцидент с участием бывшего сотрудника агентства, у которого росгвардеец потребовал телефон, а вот представляться он отказался.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Кремль прокомментировал идею конфискации имущества коррупционеров
Идея о конфискации имущества коррупционеров, о которой 16 июля заявил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, нуждается в экспертной проработке.
Обновлено в 05:56
Политика
Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля
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Политика
Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение
По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
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Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
Обновлено 14 июля в 23:41
Политика
В конгрессе США рассмотрят резолюцию о «расистских» фразах Трампа
Палата представителей США планирует рассмотреть резолюцию об осуждении президента Дональда Трампа за «расистские высказывания» в адрес членов конгресса.
Обновлено в 00:01
Наука
Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений
Ученые из Американской академии неврологии рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга, а также избежать различных видов когнитивных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
Обновлено в 00:34