Власти Венесуэлы продали за прошлую неделю золота на сумму $40 млн, несмотря на действующие санкции Соединенных Штатов. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. По его данным, Центральный банк (ЦБ) Венесуэлы продал примерно 1 тонну золота 12 июля.

Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на сумму $40 млн

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