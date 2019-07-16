Экономика
Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на сумму $40 млнТАСС вчера в 23:22
Власти Венесуэлы продали за прошлую неделю золота на сумму $40 млн, несмотря на действующие санкции Соединенных Штатов. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. По его данным, Центральный банк (ЦБ) Венесуэлы продал примерно 1 тонну золота 12 июля.
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Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию
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Представители Intel в комментариях ресурсу CRN заявили, что на американском рынке не менее 10 % реализуемых через крупных производителей готовых ПК процессоров относятся к серии F. Один из калифорнийских дистрибьюторов уточняет, что в его ассортименте готовых компьютеров процессоры серии F занимают не менее 16 %, если ориентироваться на статистику второго квартала.
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Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Происшествия
ЕСПЧ получил около сотни жалоб россиянок на домашнее насилие
В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило около ста жалоб от россиянок на домашнее насилие, рассказал «Интерфаксу» избранный от РФ судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов.
Обновлено в 02:55
Экономика
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Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
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Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Армия и оружие
Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Балтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
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Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Общество
Более 7,4 миллиона жителей КНР оказались в зоне стихийных бедствий
Более 7,4 млн жителей китайской провинции Юньнань оказались в зоне стихийных бедствий, сообщил представитель управления по чрезвычайным ситуациям провинции Сяо Лимин.
Обновлено в 00:46
Здоровье
Санитарные врачи напомнили свердловчанам признаки отравления грибами
С началом грибного сезона санитарные врачи напомнили свердловчанам основные признаки отравления грибами.
Обновлено в 01:45
Авто
УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП
УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП, где изображен педальный блок, однако при этом селектор выбора режима движения демонстрировать не стали.
Обновлено в 03:06
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей
Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова одержал победу на международном ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Зеленский за рулем Tesla снял новый видеоролик
Обновлено в 02:44
Гаджеты
Ноутбук Honor MagicBook Pro засветился на официальном изображении
В сети опубликовали официальные снимки нового ноутбука Honor MagicBook Pro, который получил увеличенный дисплей с диагональю 16 дюймов.
Обновлено в 02:42
Авто
Появились первые фото салона новой Skoda Octavia
Новая Octavia разработана на одной платформе с Volkswagen Golf, Seat Leon и Audi A3.
Обновлено вчера в 11:36
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Украинский депутат рассказал о гостеприимной России
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Итальянская полиция нашла у фанатов «Ювентуса» винтовки, бронебойные пули и ракету «воздух-земля»
Итальянская полиция в ходе расследования деятельности фанатских группировок «Ювентуса» обнаружила целый оружейный арсенал, который включал автоматические винтовки, пистолеты, бронебойные пули и ракету «воздух-земля», сообщает Football Italia.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух человек в Челябинской области
Сын одного из депутатов районного собрания в понедельник, 15 июля, сбил насмерть двух человек, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 00:35
Кино
Актер из «Бэтмена: Начало» заснул на съемках и умер
Ирландский актер театра и кино Карл Шилс скончался в возрасте 47 лет. Об этом сообщает Daily Mail во вторник, 16 июля.
Обновлено в 03:51
Финансы
Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов
На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,78 рубля (плюс почти 11 копеек), курс евро — 70,63 рубля (плюс примерно 8 копеек).
Обновлено в 03:30