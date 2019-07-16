По данным агентства, несмотря на санкции США, направленные против правительства Николаса Мадуро, властям Венесуэлы удается продавать свое золото компаниям из таких стран, как ОАЭ и Турция. В общей сложности с апреля Венесуэла продала уже около 24 тонн золота.

Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на $40 млн

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