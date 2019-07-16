Экономика
Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на $40 млнКоммерсантъ 04:24
По данным агентства, несмотря на санкции США, направленные против правительства Николаса Мадуро, властям Венесуэлы удается продавать свое золото компаниям из таких стран, как ОАЭ и Турция. В общей сложности с апреля Венесуэла продала уже около 24 тонн золота.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 08:06, Вашингтон
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам долги за ЖКХ
Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе
Обновлено в 04:20
Политика
В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Происшествия
Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию
Обновлено в 07:59
Политика
Корнилов рассказал о трудностях перевода в сообщениях западных СМИ
Масса западных СМИ сообщила о том, что в Италии задержаны итальянские ультраправые с арсеналом оружия, которые воевали на стороне «пророссийских боевиков» на Украине.
Обновлено в 05:03
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Футбол
«Вест Хэм» согласовал трансфер форварда «Айнтрахта»
Нападающий "Айнтрахта" Себастьян Аллер продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи
Госдума в третьем чтении приняла поправки, которые ужесточают ответственность за воспрепятствование работе врачей и непропуск машин скорой помощи.
Обновлено в 07:44
Политика
Зеленский заявил о планах провести на Украине Олимпийские игры
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать стратегический план, чтобы страна могла претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Москве 28 человек отравились едой из автоматов в офисах
В связи с отравлением на 16 июля за медицинской помощью обратились 28 человек, 17 из них госпитализированы в инфекционные стационары.
Обновлено в 07:59
Здоровье
В России сделают обязательной йодированную соль
Например, не стоит использовать йодированную соль в продукции, которая будет требовать термической обработки, а также не надо добавлять её в мясные изделия.
Обновлено вчера в 23:13
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Политика
CNN: Ассанж руководил вмешательством в выборы США
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в период своего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне регулярно встречался с хакерами.
Обновлено в 07:13
Политика
На Украине анонсировали новые переговоры Путина и Зеленского
Новые телефонные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся, но договоренностей о конкретной дате разговора пока нет.
Обновлено в 06:55
Политика
На Украине сообщили об изоляции Зеленского от внешнего мира
Окружение Владимира Зеленского пытается не допустить прямой коммуникации президента с «внешним миром», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено в 07:49
Политика
Кремль прокомментировал идею конфискации имущества коррупционеров
Идея о конфискации имущества коррупционеров, о которой 16 июля заявил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, нуждается в экспертной проработке.
Обновлено в 05:56
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено вчера в 05:43
Экономика
Туркменистан переживает худший кризис за 30 лет и находится на грани катастрофы
По данным британского Центра внешней политики, на которые ссылается Al Jazeera, экономика Туркменистана столкнулась с самыми большими проблемами за последние 30 лет.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Из-за пожаров на хорватском острове Паг эвакуированы тысячи жителей
Из-за пожара на хорватском острове Паг ведется массовая эвакуация жителей.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Иваново тигр выбежал на проезжую часть
Обновлено в 06:08
Политика
США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
В Челябинске пенсионерку убило упавшее дерево
Вчера, 15 июля, в Челябинске на женщину упал тополь.
Обновлено в 04:22
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
Очередного ученого из ЦНИИМАШ арестовали по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы 15 июля отправил под домашний арест 77-летнего сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения — головного института Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ЦНИИМАШ) Сергея Мещерякова по подозрению в госизмене.
Обновлено вчера в 05:04
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Космос
Россия: Космонавт Скворцов собирается заняться новыми благотворительными проектами на МКС
В составе группы на МКС отправится Александр Скворцов, который рассказал, что планирует принять участие в нескольких благотворительных проектах, находясь на высоте в 400 километров над землей.
Обновлено в 04:43