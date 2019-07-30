Экономика

Bloomberg: Uber увольняет около 400 сотрудниковТАСС 16:30

Компания Uber Advanced Technologies приняла решение об увольнении около 400 сотрудников, или порядка трети своего маркетингового управления в мире. Об этом сообщило в понедельник агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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