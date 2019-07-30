Экономика
Bloomberg: Uber увольняет около 400 сотрудниковТАСС 16:30
Компания Uber Advanced Technologies приняла решение об увольнении около 400 сотрудников, или порядка трети своего маркетингового управления в мире. Об этом сообщило в понедельник агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 19:39, Вашингтон
Армия и оружие
45 лет назад основана группа спецназа «Альфа»
45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Тулуне закрыли федеральную трассу
Закрыта федеральная трасса Р-255 в городе Тулун Иркутской области, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:16
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Политика
Эксперт оценил политику Зеленского в отношении России
Эксперт полагает, что новый президент Украины предложил провести в стране референдумы об отношениях с Россией и вступлении в НАТО, поскольку планировал проводить во власти другой подход.
Обновлено в 18:05
Политика
Первый министр Шотландии назвала план Джонсона по Brexit катастрофой
Планы нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза без соглашения с Брюсселем грозят стране огромной опасностью, передает телеканал Sky news со ссылкой на заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен.
Обновлено в 09:03
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Кино
Шоураннер «Ведьмака» о подборе актеров: «Польская культура не привязана к „белой коже“»
Во время кастинга на роли в «Ведьмаке» от Netflix создатели сериала не обращали внимания на цвет кожи актеров.
Обновлено в 07:20
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Политика
Против Порошенко завели еще одно уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:26
Наука
Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
Российский малютка-киллер выслеживает на орбите американский Х-37
Обновлено вчера в 02:30
Наука
Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд
Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
Обновлено в 06:58
Политика
США надеются на творческое решение украинских властей по Донбассу
Госсекретарь США Майк Помпео надеется на креативные идеи со стороны украинской власти по улучшению ситуации в Донбассе.
Обновлено в 14:06
Игры
IO Interactive уже работает над новой частью Hitman и оригинальной IP
Первая часть документального фильма The Fall & Rise of Hitman от Noclip Сегодня, 29 июля, студия Noclip выпустила первый эпизод (всего их будет четыре) нового документального фильма The Fall & Rise of Hitman, на этот раз посвященного IO Interactive, ее истории, коллективу и проектам.
Обновлено в 12:10
Политика
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».
Обновлено в 13:02
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Авто
В Сети появились первые снимки обновленной Lada Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Культура
В Москве впервые пройдёт выставка фотографий The Beatles
В столице в Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдёт выставка фотографа Гарри Бенсона «The Beatles и не только», пишет «Интерфакс».
Обновлено в 10:56
Гаджеты
Google показала управление жестами в Pixel 4
Обновлено в 17:16
Происшествия
В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
Обновлено в 19:06
Экономика
Зарплату главы Фонда развития моногородов сравнили с их бюджетами
Как следует из материалов проверки, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превышает расходы бюджетов некоторых из моногородов по итогам прошлого года.
Обновлено в 19:01
Кино
Появились первые кадры из «Ирландца» Мартина Скорсезе
Премьера фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе состоится 27 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале.
Обновлено в 12:33
Экономика
Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» Brexit
Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения.
Обновлено в 09:46
Транспорт
Кому-то не повезет: для билетных онлайн-касс готовят черный список
Онлайн-кассы под угрозой Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков.
Обновлено в 17:01