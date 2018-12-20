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Турецкие власти предлагали американской стороне исследовать комплексы С-400 после закупки их у России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Армия и оружие Армия и оружие США прекращают воздушные удары по «ИГ» в Сирии Вашингтон прекращает нанесение воздушных ударов по позициям боевиков радикальной группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие В России началось производство новых ракетоносцев Ту-160 Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко во время посещения Казанского авиационного завода заявил, что началось производство первых новых ракетоносцев Ту-160М, восстановление производства которых проводилось на протяжении последних нескольких лет.

Армия и оружие Армия и оружие Патрульный корабль «Василий Быков» вошел в состав Черноморского флота Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" в четверг вошел в состав Черноморского флота, церемония прошла на Новороссийской военно-морской базе.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко объявил о максимальном укреплении линии обороны Украины Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев максимально укрепил линию обороны страны благодаря шагам, предпринятым в рамках военного положения.

Армия и оружие Армия и оружие Черноморский флот подготовил план действий в случае провокаций "Разработан план реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота с привлечением подразделений 4-й армии ВВС и ПВО, согласованный с пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым и Краснодарскому краю, по защите и охране государственной границы в границах Республики Крым", - заявил врио начальника административно-территориального управления штаба округа полковник Тимур Рязанов.

Армия и оружие Армия и оружие Китай провел первые испытания новой баллистической ракеты В Китае провели первые испытания баллистической ракеты подлодок (БРПЛ) Julong-3 (JL-3).

Армия и оружие Армия и оружие «Калашников» начал поставки автоматов АК-12 в войска Концерн "Калашников" передал военным первую партию автоматов АК-12, собранных по заказу Минобороны, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие Путин отметил нарастание тенденции недооценки угрозы ядерной войны В мире наблюдается развал системы контроля над вооружениями, при этом нарастает тенденция недооценки угрозы ядерной войны.

Армия и оружие Армия и оружие Танк Т-80БВМ оснащен снарядами с обеднённым ураном В подкалиберном снаряде «Свинец-1» установлен карбид-вольфрамный сердечник. При этом «сердце» боеприпаса «Свинец-2» имеет урановый сплав.

Армия и оружие Армия и оружие Вьетнамский рыбак поймал в сети секретную китайскую торпеду Американское издание The Drive сообщает, что вьетнамский рыбак Тран Минь Тхань обнаружил опасную находку у побережья страны в провинции Фу Йен.

Армия и оружие Армия и оружие Во время учений в Японии десантники США уронили парашют Во время учений в японской префектуре Яманаси десантники Соединенных Штатов уронили парашют, который упал с транспортного самолета на промышленную зону, передает NHK.

Армия и оружие Армия и оружие КНДР потребовала от США вывести войска с территории Южной Кореи

Армия и оружие Армия и оружие ДНР: ВСУ увеличивают своё присутствие в Донбассе Украинские вооружённые силы увеличивают своё присутствие в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Почти 50 боевиков были ликвидированы на Северном Кавказе в 2018 году