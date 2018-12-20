Политика

Bloomberg: Турция предлагала США изучить российские С-400
Ведомости
02:12

Турция предлагала США изучить поставленные Россией комплексы ПВО С-400, чтобы «уменьшить ущерб от решения об их закупке», пишет агентство Bloomberg. По сведениям источников агентства, такой вариант «возникал во время консультаций» о закупке Турцией американских комплексов ПРО Patriot.
Ведомости02:12

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Bloomberg: Турция задумалась о передаче С-400 военным США для изучения

Коммерсантъ02:07

Блумберг сообщил, что Турция предлагала США изучить российские С-400

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Bloomberg: Турция предлагала США изучить С-400 после поставки

Газета.Ru01:40

Bloomberg узнал об идее Турции передать С-400 для изучения в США

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Турцию заподозрили в желании передать США российские С-400 для изучения

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Bloomberg: Турция предлагала США изучить российские С-400

RT на русскомвчера в 23:35

Турцию заподозрили в желании передать американцам российские С-400 для изучения

Lenta.ruвчера в 22:31
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:39, Ашберн
Армия и оружие

США могут полностью вывести войска из Сирии

Обновлено вчера в 08:46
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Инаугурация губернатора Приморского края Олега Кожемяко состоялась в четверг во Владивостоке, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие

В Японии десантники США уронили с самолёта парашют на промзону

В японской префектуре Яманаси американские десантники в ходе учений уронили с транспортного самолёта парашют на промышленную зону.
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Путин проведет четырнадцатую Большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин соберет традиционную Большую пресс-конференцию. Она начнется в 12:00 по московскому времени.
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Германия требует от РФ возврата культурных ценностей времён СССР

Берлин не теряет надежды вернуть в ФРГ культурные ценности, которые после Второй мировой войны были перемещены в Россию.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Песков объяснил отсутствие мобильного телефона у Путина

Российский президент Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».
Обновлено вчера в 19:16
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США расширили санкционные списки в отношении России

США расширили санкционные списки в отношении России.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

Япония рассекретила переговоры с США по Курилам

В январе 1960 года японский МИД подготовил документы для переговоров тогдашнего главы ведомства с американским президентом Дуайтом Эйзенхауэром в США.
Обновлено в 02:36
Политика

Сенаторы США призвали к операции против России в Черном море

Американские сенаторы призвали провести многонациональную операцию против России в Черном море с целью обеспечения свободы судоходства, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:55
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Российские дипломаты посетили Марию Бутину в тюрьме

Сотрудники российского посольства в Вашингтоне посетили арестованную в США гражданку Россию Марию Бутину, которая всё еще находится в условиях полной изоляции в одиночной камере.
Обновлено в 00:02
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Сенат США принял временный бюджет до 8 февраля

Сенат США принял временный бюджет до 8 февраля 2019 года, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено вчера в 22:27
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Обновлено в 00:24
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Обновлено вчера в 14:17
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Мэром Оренбурга стал Дмитрий Кулагин

Обновлено в 01:47
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Новая церковь Украины попыталась заказать копию посоха святителя Петра в Москве

Секретарь Свято-Успенской Святогорской лавры канонической УПЦ архимандрит Лазарь рассказал о попытке новой православной церкви Украины заказать у ювелиров в Москве копию посоха первого митрополита Киевского и всея Руси Петра.
Обновлено в 01:53
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