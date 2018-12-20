Турция предлагала американским техническим экспертам провести исследование российских комплексов С-400, когда Анкара закупит их у Москвы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные в ситуации источники.

Армия и оружие Армия и оружие США прекращает авиаудары в Сирии Приказ президента США о выводе войск из Сирии означает окончание авиационных ударов по террористам «Исламское государство»*.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю

Армия и оружие Армия и оружие Началось строительство обновленных ракетоносцев Ту-160 Казанский авиазавод имени Горбунова начал строительство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160.

Армия и оружие Армия и оружие Огнемётчики общевойсковой армии ЗВО уничтожили условного противника Военнослужащие огнеметных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа на полигоне в Ленинградской области уничтожили условного противника.

Армия и оружие Армия и оружие Патрульный корабль «Василий Быков» вошел в состав Черноморского флота Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" в четверг вошел в состав Черноморского флота, церемония прошла на Новороссийской военно-морской базе.

Армия и оружие Армия и оружие Путин предупредил о возможности и опасности ядерной войны На пресс-конференции президента России "Первый канал" задал вопрос про боязнь ядерного войны и о том, что СМИ по обе стороны океана свободно обсуждают ядерные удары между Россией и США.

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Армия и оружие Армия и оружие Танк Т-80БВМ оснащен снарядами с обеднённым ураном В подкалиберном снаряде «Свинец-1» установлен карбид-вольфрамный сердечник. При этом «сердце» боеприпаса «Свинец-2» имеет урановый сплав.

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Армия и оружие Армия и оружие Вьетнамский рыбак поймал в сети секретную китайскую торпеду Американское издание The Drive сообщает, что вьетнамский рыбак Тран Минь Тхань обнаружил опасную находку у побережья страны в провинции Фу Йен.

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