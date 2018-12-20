Армия и оружие
Bloomberg: Турция предлагала США исследовать российские С-400
Bloomberg: Турция предлагала США исследовать российские С-400Газета.Ruвчера в 23:03
Турция предлагала американским техническим экспертам провести исследование российских комплексов С-400, когда Анкара закупит их у Москвы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные в ситуации источники.
Газета.Ruвчера в 23:03
Оценить
683 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Турцию заподозрили в желании передать американцам российские С-400 для изучения
Lenta.ruвчера в 22:31
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 17:52, Ашберн
Армия и оружие
США прекращает авиаудары в Сирии
Приказ президента США о выводе войск из Сирии означает окончание авиационных ударов по террористам «Исламское государство»*.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Порошенко заявил о переброске десантников к Азовскому морю
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
Началось строительство обновленных ракетоносцев Ту-160
Казанский авиазавод имени Горбунова начал строительство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Огнемётчики общевойсковой армии ЗВО уничтожили условного противника
Военнослужащие огнеметных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа на полигоне в Ленинградской области уничтожили условного противника.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие
Патрульный корабль «Василий Быков» вошел в состав Черноморского флота
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" в четверг вошел в состав Черноморского флота, церемония прошла на Новороссийской военно-морской базе.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Путин предупредил о возможности и опасности ядерной войны
На пресс-конференции президента России "Первый канал" задал вопрос про боязнь ядерного войны и о том, что СМИ по обе стороны океана свободно обсуждают ядерные удары между Россией и США.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Черноморский флот подготовил план действий в случае провокаций
"Разработан план реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота с привлечением подразделений 4-й армии ВВС и ПВО, согласованный с пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым и Краснодарскому краю, по защите и охране государственной границы в границах Республики Крым", - заявил врио начальника административно-территориального управления штаба округа полковник Тимур Рязанов.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
«Калашников» начал поставки автоматов АК-12 российской армии
По данным интернет-издания «Калашников медиа», завод «Калашников» начал серийные поставки автомата АК-12 по госзаказу Минобороны РФ.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Нетаньяху рассказал о новых ударах по Сирии
Премьер-министр Израиля рассказал о намерениях нанести новые удары по Сирии.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие
Танк Т-80БВМ оснащен снарядами с обеднённым ураном
В подкалиберном снаряде «Свинец-1» установлен карбид-вольфрамный сердечник. При этом «сердце» боеприпаса «Свинец-2» имеет урановый сплав.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Северный флот получит автоматизированную систему управления
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Жители пригорода Дамаска рассказали о восстановлении мирной жизни
В некогда бывший оплот боевиков под Дамаском, населенный пункт Ярмук, начинают возвращаться первые мирные жители.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Вьетнамский рыбак поймал в сети секретную китайскую торпеду
Американское издание The Drive сообщает, что вьетнамский рыбак Тран Минь Тхань обнаружил опасную находку у побережья страны в провинции Фу Йен.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
КНДР потребовала от США вывода войск из Южной Кореи
В Соединенных Штатах существует "иллюзия", что КНДР будет уничтожать ядерное оружие в одностороннем порядке, а добиться этого им поможет политика давления и угроз, введенные против страны санкции, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Делегацию воюющих против исламистов курдов примут в Елисейском дворце
Французские власти примут делегацию сил, которые воюют против боевиков-исламистов из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 11:14