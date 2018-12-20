Армия и оружие

Bloomberg: Турция предлагала США исследовать российские С-400
Газета.Ru
вчера в 23:03

Турция предлагала американским техническим экспертам провести исследование российских комплексов С-400, когда Анкара закупит их у Москвы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные в ситуации источники.
Газета.Ruвчера в 23:03

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Bloomberg: Турция задумалась о передаче С-400 военным США для изучения

Коммерсантъ02:07

Bloomberg: Турция задумалась о передаче США данных по российским С-400

Газета.Ru03:42

Блумберг сообщил, что Турция предлагала США изучить российские С-400

РИА Новости00:51

Bloomberg узнал об идее Турции передать С-400 для изучения в США

РБК00:39

Турцию заподозрили в желании передать США российские С-400 для изучения

URA.Ru00:02

Bloomberg: Турция предлагала США изучить российские С-400

RT на русскомвчера в 23:35

Турцию заподозрили в желании передать американцам российские С-400 для изучения

Lenta.ruвчера в 22:31
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 16:12, Ашберн
Армия и оружие

Союзники США критикуют Трампа за решение вывести войска из Сирии

Решение президента Дональда Трампа о выводе американского контингента из Сирии вызвало резкую критику у союзников США.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морям

Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения части Донецкой области, подконтрольной украинским властям.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

Началось строительство обновленных ракетоносцев Ту-160

Казанский авиазавод имени Горбунова начал строительство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Патрульный корабль «Василий Быков» вошел в состав Черноморского флота

Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" в четверг вошел в состав Черноморского флота, церемония прошла на Новороссийской военно-морской базе.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Владимир Путин ответил на вопросы о ядерной войне

Владимир Путин ответил на вопросы о ядерной войне Сегодня проходит уже 14-я по счету пресс-конференция Владимира Путина.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Черноморский флот подготовил план действий в случае провокаций

"Разработан план реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота с привлечением подразделений 4-й армии ВВС и ПВО, согласованный с пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым и Краснодарскому краю, по защите и охране государственной границы в границах Республики Крым", - заявил врио начальника административно-территориального управления штаба округа полковник Тимур Рязанов.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

«Калашников» начал поставки автоматов АК-12 российской армии

По данным интернет-издания «Калашников медиа», завод «Калашников» начал серийные поставки автомата АК-12 по госзаказу Минобороны РФ.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие

Китай провел первые испытания новой баллистической ракеты

В Китае провели первые испытания баллистической ракеты подлодок (БРПЛ) Julong-3 (JL-3).
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Крейсер «Петр Великий» поразил учебную цель в Баренцевом море

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" успешно провел учения в Баренцевом море и возвращается на свою главную базу в Североморск.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие

Танк Т-80БВМ оснащен снарядами с обеднённым ураном

В подкалиберном снаряде «Свинец-1» установлен карбид-вольфрамный сердечник. При этом «сердце» боеприпаса «Свинец-2» имеет урановый сплав.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

В ДНР заявили о ежедневных нарушениях перемирия

Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявляет о ежедневных боестолкновениях по всей линии соприкосновения с использованием запрещенного минскими соглашениями вооружения, заявил журналистам руководитель представительства Руслан Якубов.
Обновлено в 15:04
Армия и оружие

КНДР потребовала от США вывода войск из Южной Кореи

В Соединенных Штатах существует "иллюзия", что КНДР будет уничтожать ядерное оружие в одностороннем порядке, а добиться этого им поможет политика давления и угроз, введенные против страны санкции, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Вьетнамский рыбак поймал в сети секретную китайскую торпеду

Американское издание The Drive сообщает, что вьетнамский рыбак Тран Минь Тхань обнаружил опасную находку у побережья страны в провинции Фу Йен.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Во время учений в Японии десантники США уронили парашют

Во время учений в японской префектуре Яманаси десантники Соединенных Штатов уронили парашют, который упал с транспортного самолета на промышленную зону, передает NHK.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Спецназовцы ЗВО вывели из строя систему управления условного противника

Разведчики соединения специального назначения Западного военного округа в Псковской области, в ходе тактико-специального учения вывели из строя систему управления условного противника.
Обновлено в 16:09
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