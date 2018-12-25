с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп задумался об увольнении министра финансов Стивена Мнучина, передает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к главе государства. По информации агентства, Трамп недоволен работой Мнучина из-за «потерь на фондовом рынке».

Спорт Спорт Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Общество Общество Мэр Клинцов пообещал возместить расходы на поездку детей в Турцию Мэр Клинцов Олег Шкуратов заявил о готовности возместить благотворительному фонду имени Андрея Карлова расходы на организацию поездки детей в Турцию.

Происшествия Происшествия В Китае вооруженный мужчина угнал автобус и наехал на толпу людей Отмечается, что автобус был угнан мужчиной, вооруженным ножом. Полиция задержала злоумышленника, открыто расследование.

Политика Политика Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях В документе указывает, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Общество Общество Поклонская на коне поздравила россиян с Новым годом Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в твиттере видео с новогодним поздравлением для россиян.

Политика Политика Силуанов уличил Белоруссию в нарушении таможенного режима с Россией Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что из Белоруссии в Россию попадают санкционные и контрафактные товары.

Авто Авто Площадку «Соллерс» в Алабуге выбрали для серийного производства Aurus Серийное производство машин Aurus начнется с середины 2020 года на площадке "Соллерс" в Алабуге, сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.

Общество Общество Мосгорсуд впервые отменил приговор за репост в интернете Мосгорсуд отправил на пересмотр в суд первой инстанции уголовное дело студента Евгения Корта, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды за репост во «ВКонтакте».

Происшествия Происшествия Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском В Хабаровском крае в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия.

Происшествия Происшествия В Тольятти убили 16-летнюю вице-чемпионку по плаванию В Тольятти найдена убитой 16-летняя пловчиха. По информации телеканала НТВ, трагедия произошла в Автозаводском районе города.

Общество Общество Роскачество проверило шампанское российского производства Роскачество подвело итоги исследования шампанского российского производства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организацию.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ представило юмористический календарь на 2019 год Дизайнеры Минобороны России изготовили календарь на 2019 год с элементами военного юмора.

Политика Политика Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа.

Политика Политика Трамп объяснил мальчику, до скольких лет можно верить в Санта-Клауса Президент США Дональд Трамп во время разговора с семилетним мальчиком спросил его, верит ли он в Санта-Клауса.

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Экономика Экономика Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.

Происшествия Происшествия В Москве задержан лидер фанатской группировки ЦСКА Лидер фанатской группировки ЦСКА White Horse Илья Златогоров был задержан утром 25 декабря из-за драки между российскими и итальянскими болельщиками, которая произошла в начале ноября.

Транспорт Транспорт «Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит На ряде федеральных трасс России могут повысить макисмальную разрешенную скорость до 110 км/ч.

Космос Космос Российская S7 Space планирует построить орбитальный космодром Ранее гендиректор S7 Space Сергей Сопов заявил, что компания планирует построить в Самаре завод по производству ракетных двигателей НК-33.

Происшествия Происшествия Организатору убийства Старовойтовой отказали в УДО Организатору убийства Галины Старовойтовой в Петербурге Юрию Колчину отказано в условно-досрочном освобождении.

Политика Политика США планировали создать в Симферополе биолабораторию Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что американские власти собирались создать в Симферополе биолабораторию наподобие грузинского центра Лугара.

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Армия и оружие Армия и оружие Минск назвал военной угрозой планы Польши разместить у себя базу США Если Польша действительно разместит на своей территории военные базы США, то Белоруссия расценит это как источник военной угрозы.

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Политика Политика Раскрыта деятельность американских лабораторий у границ России В американских лабораториях, расположенных на территории постсоветского пространства, могут искусственно изменять ряд вирусов.

Политика Политика Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.