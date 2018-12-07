Политика
Bloomberg: Трамп решил назначить Науэрт новым постпредом США при ООН
Bloomberg: Трамп решил назначить Науэрт новым постпредом США при ООНТАСС19:54
Президент США Дональд Трамп принял решение назначить руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт постоянным представителем страны при ООН после ухода с этой должности Никки Хейли. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Оно ссылается на информацию, полученную от трех источников.
ТАСС19:54
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Армия и оружие
США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе
США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
Обновлено в 20:51
Политика
Госдеп США требует от России избавиться от ракеты 9M729
Напомним, ранее МИД РФ официально сообщил о том, что техническая документация о соответствии ракеты 9M729 условиям ДРСМД была передана американской стороне.
Обновлено в 20:53
Политика
Джорджа Буша — старшего похоронили в Техасе
Экс-президента США Джорджа Буша — старшего, скончавшегося 30 ноября, похоронили в четверг вечером в Техасе.
Обновлено в 20:57
Политика
Адвокат Дрисколл заявил, что продолжит защищать Бутину в суде
Адвокат Роберт Дрисколл заявил, что намерен по-прежнему представлять интересы Марии Бутиной в суде. Об этом сообщили «РИА Новости».
Обновлено в 20:35
Политика
Лукашенко извинился за публичный спор с Путиным
Обновлено в 20:49
Политика
Рада поддержала прекращение договора о дружбе с Россией
Верховная рада Украины приняла закон «О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».
Обновлено в 20:18
Политика
Эквадор заявил о возможности Ассанжа без риска покинуть посольство
Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть посольство и предстать перед британским судом без риска для жизни.
Обновлено в 20:47
Политика
Более 89 тысяч полицейских будут мобилизованы во Франции 8 декабря
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил в эфире телеканала TF1, что более 89 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы во Франции, чтобы поддерживать порядок во время акций протеста против повышения цена на бензин 8 декабря.
Обновлено в 20:52
Политика
Лавров встретился с председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ
Встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели состоялась в Милане (Италия) на полях заседания Совета министров ОБСЕ, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Обновлено в 20:21
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что действия ВМФ России в Атлантике угрожают США
Обновлено в 20:17
Политика
Климкин рассказал о прекращении Венгрией выдачи паспортов украинцам
Министр посчитал это положительным знаком, а также напомнил, что ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что выдача паспортов на территории Украины не противоречит украинским законам, пишет RT.
Обновлено в 20:55
Политика
Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы
Россия инвестирует более $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы, более $1 млрд – в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 000 т зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:42
Армия и оружие
Российские истребители трижды поднимались на перехват шпионов
Трижды за неделю российские истребители поднимались на перехват иностранных самолетов — разведчиков, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 20:36
Политика
Трамп уверен, что Китай и США урегулируют торговый спор за 90 дней
Президент США Дональд Трамп заявил, что тоже уверен, что противоречия между Пекином и Вашингтоном по торговым вопросам получится разрешить за 90 дней.
Обновлено в 20:53
Политика
Путину подарили гоночный автомобильный шлем
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт подарил российскому лидеру Владимиру Путину гоночный шлем.
Обновлено в 20:53