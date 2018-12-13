Агентство не исключает, что объем поставок из королевства в США в начале следующего года может достигнуть 582 тысяч баррелей в сутки, что на 40% ниже среднего объема экспорта нефти из Саудовской Аравии в штаты, рассчитанного по итогам последнего квартала.

Энергетика Энергетика Крупные города Приморья газифицируют до 2020 года

Энергетика Энергетика Десятый Тюменский нефтегазовый форум пройдет в сентябре 2019 года Оргкомитет X Тюменского нефтегазового форума под руководством губернатора Тюменской области Александра Моора, утвердил даты проведения мероприятия - 17-19 сентября 2019 года.

Энергетика Энергетика В Якутии планируют построить газовую электростанцию Стороны договорились рассмотреть возможность строительства в Якутии газовой электростанции, которая будет использовать в качестве основного топлива газ со Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения с дальнейшей выдачей мощности в Бодайбинский район.

Энергетика Энергетика Пашинян и Путин пока не смогли договориться о цене на российский газ В рамках недавнего саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили вопрос цены на поставляемый Армении российский газ, но не пришли к согласию.

Энергетика Энергетика Украина на газовом реверсе несет колоссальные убытки Нашелся еще третий вариант судьбы переплаченных Киевом за российский а-ля реверсный газ украинских денег: "2 миллиарда европейским посредникам – это вступительный взнос Украины в светлое европейское будущее".

Энергетика Энергетика Экспорт товаров из Казахстана за год подорожал на 19,2% По итогам десяти месяцев 2018 года стоимость казахстанского экспорта выросла на 19,2%, импорта — на 7%, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.

Энергетика Энергетика Газпром и ЛУКОЙЛ ведут подготовку к созданию СП ПАО "Газпром" и ПАО ЛУКОЙЛ ведут подготовку к созданию совместного предприятия для освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений.

Энергетика Энергетика «Удмуртнефть» вышла на электронную биржу «ТЭК-Торг» Рыбников считает, что на электронные торговые площадки в итоге перейдут все российские нефтяные компании, передает «Интерфакс».

Энергетика Энергетика «Роснефть» приступает к масштабному проекту «РН-Бурение» является дочерним предприятием нефтегазовой компании «Роснефть», которое предоставляет услуги по бурению нефтяных и газовых скважин.

Энергетика Энергетика «Сибантрацит» создал «дочку» в Приморье «Сибирский антрацит» создан в 2001 году.

Энергетика Энергетика Польская PGNiG получит третий в 2018 г спотовый груз СПГ из США Польская нефтегазовая компания PGNiG получит третью в текущем году спотовую поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США на терминал в Свиноуйсьце, сообщила компания.

Энергетика Энергетика Как подорожание топлива в ДНР скажется на тарифах перевозчиков Есть тенденция снижения цены на газ, поэтому на наших тарифах это никак не скажется.

Энергетика Энергетика Бензин подорожал на 2,5% за неделю «На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 39,9 до 41,3 рубля за литр, марки АИ-95 – от 42,6 до 44,4 рубля за литр, марки АИ-98 – от 47,2 до 50,5 рубля за литр, дизельное топливо – от 46,8 до 52 рублей за литр», – рассказали в Новосибирскстате.

Энергетика Энергетика Племзавод «Ирмень» получил право добывать кирпичный суглинок Новосибирский племзавод «Ирмень» выиграл аукцион на право пользования участком недр на месторождении «Верх-Ирменское 1» для разведки и добычи кирпичных суглинков.