Агентство не исключает, что объем поставок из королевства в США в начале следующего года может достигнуть 582 тысяч баррелей в сутки, что на 40% ниже среднего объема экспорта нефти из Саудовской Аравии в штаты, рассчитанного по итогам последнего квартала.

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Энергетика Энергетика Транснефть прогнозирует прирост добычи нефти на 2 млн тонн в 2019 году «Транснефть» ожидает увеличение добычи нефти в России в следующем году на два миллиона тонн.

Энергетика Энергетика Александр Моор возглавил оргкомитет X Тюменского нефтегазового форума Губернатор Александр Моор провел в Москве первое заседание организационного комитета юбилейного X Тюменского нефтегазового форума.

Энергетика Энергетика В Якутии планируют построить газовую электростанцию Стороны договорились рассмотреть возможность строительства в Якутии газовой электростанции, которая будет использовать в качестве основного топлива газ со Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения с дальнейшей выдачей мощности в Бодайбинский район.

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Энергетика Энергетика Украина на газовом реверсе несет колоссальные убытки Нашелся еще третий вариант судьбы переплаченных Киевом за российский а-ля реверсный газ украинских денег: "2 миллиарда европейским посредникам – это вступительный взнос Украины в светлое европейское будущее".

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Энергетика Энергетика Владимирская область задолжала 2,8 млрд рублей за газ На сегодняшний день просроченная задолженность за газ всех потребителей Владимирской области, а главным образом – коммунальщиков, превысила уже 2,8 миллиардов рублей.

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