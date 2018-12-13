Энергетика

Bloomberg: Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США
Российская газета
вчера в 19:24

Агентство не исключает, что объем поставок из королевства в США в начале следующего года может достигнуть 582 тысяч баррелей в сутки, что на 40% ниже среднего объема экспорта нефти из Саудовской Аравии в штаты, рассчитанного по итогам последнего квартала.
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