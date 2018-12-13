Энергетика
Агентство не исключает, что объем поставок из королевства в США в начале следующего года может достигнуть 582 тысяч баррелей в сутки, что на 40% ниже среднего объема экспорта нефти из Саудовской Аравии в штаты, рассчитанного по итогам последнего квартала.
Российская газетавчера в 19:24
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Bloomberg сообщил о возможном сокращении поставок саудовской нефти в США на 40%
Rambler News Serviceвчера в 13:59
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Энергетика
Кожемяко: Газификация Владивостока начнется в 2020 году
Газификация Владивостока начнется через два года, заявил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.
Обновлено вчера в 22:15
Энергетика
«Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию
Обновлено в 07:14
Энергетика
Транснефть прогнозирует прирост добычи нефти на 2 млн тонн в 2019 году
«Транснефть» ожидает увеличение добычи нефти в России в следующем году на два миллиона тонн.
Обновлено в 05:46
Энергетика
Глава «Газпрома» попенял Буркову за погрязших в долгах омичей
Обновлено в 06:45
Энергетика
Total сокращает участие в австралийском проекте СПГ
Totalразочарована своим участием в проекте, который столкнулся с серьезными перерасходами и задержками на этапе строительства.
Обновлено в 06:05
Энергетика
Александр Моор возглавил оргкомитет X Тюменского нефтегазового форума
Губернатор Александр Моор провел в Москве первое заседание организационного комитета юбилейного X Тюменского нефтегазового форума.
Обновлено вчера в 06:31
Энергетика
Нефть дешевеет после резкого роста днем ранее
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром в рамках фиксации прибыли инвесторами после того, как днем ранее рост стоимости "черного золота" превышал 3%, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 00:25
Энергетика
Цены на бункерное топливо в порту «Роттердам» снизились на 1$
По данным ценового бюллетеня, средняя индикативная цена на бункерное топливо в порту Санкт-Петербург составила: Средняя цена на IFO-380 HS — $327 за тонну (+$1).
Обновлено в 05:55
Энергетика
Украинцы пытаются отойти от шока и выжить при новых тарифах
С 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ вместе с НДС, расходами на транспортировку и надбавками облгазов составит для населения 8550 гривен за 1 тысячу кубических метров Данные меры, продиктованные Международным валютным фондом (МВФ), вызывают возмущение в обществе, которое пытается достучаться до властей со своими требованиями.
Обновлено вчера в 22:40
Энергетика
Владимирская область задолжала 2,8 млрд рублей за газ
На сегодняшний день просроченная задолженность за газ всех потребителей Владимирской области, а главным образом – коммунальщиков, превысила уже 2,8 миллиардов рублей.
Обновлено в 05:58
Энергетика
Злоба дня: бензиновые принцы Воронежа примеряют желтые жилеты
Из искры зажигания в Воронеже возгорается пламя.
Обновлено в 06:14
Энергетика
Инвесторы выводят $8 трлн из ископаемого топлива
Международная коалиция за отказ от инвестиций в ископаемое топливо берет за образец движение по экономической борьбе с апартеидом в Южной Африке в конце XX века.
Обновлено в 07:27
Энергетика
Украина на газовом реверсе несет колоссальные убытки
Нашелся еще третий вариант судьбы переплаченных Киевом за российский а-ля реверсный газ украинских денег: "2 миллиарда европейским посредникам – это вступительный взнос Украины в светлое европейское будущее".
Обновлено вчера в 13:34
Энергетика
Пашинян и Путин пока не смогли договориться о цене на российский газ
В рамках недавнего саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили вопрос цены на поставляемый Армении российский газ, но не пришли к согласию.
Обновлено в 02:15
Энергетика
В Ямальском районе ЯНАО обсудили вопросы проведения масштабных сейсморазведочных работ
Обновлено в 06:01