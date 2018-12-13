Энергетика
Агентство не исключает, что объем поставок из королевства в США в начале следующего года может достигнуть 582 тысяч баррелей в сутки, что на 40% ниже среднего объема экспорта нефти из Саудовской Аравии в штаты, рассчитанного по итогам последнего квартала.
Российская газетавчера в 19:24
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Bloomberg сообщил о возможном сокращении поставок саудовской нефти в США на 40%
Rambler News Serviceвчера в 13:59
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Энергетика
На газификацию Приморского края потратят больше 55 млрд рублей
В Приморском крае до 2020 года в газификацию региона инвестируют больше 55 млрд рублей.
Обновлено в 03:01
Энергетика
ЛУКОЙЛ и «Газпром» создадут совместное предприятие
ЛУКОЙЛ и «Газпром» ведут работу по созданию совместного предприятия. Об этом говорится в сообщении компаний.
Обновлено в 03:33
Энергетика
В Якутии планируют построить газовую электростанцию
Стороны договорились рассмотреть возможность строительства в Якутии газовой электростанции, которая будет использовать в качестве основного топлива газ со Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения с дальнейшей выдачей мощности в Бодайбинский район.
Обновлено вчера в 10:36
Энергетика
Нефть дешевеет после резкого роста днем ранее
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром в рамках фиксации прибыли инвесторами после того, как днем ранее рост стоимости "черного золота" превышал 3%, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 00:25
Энергетика
Моор возглавил оргкомитет Тюменского нефтегазового форума – 2019
На совещании в Москве участники обозначили ключевые темы и спикеров Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня провел в Москве первое заседание организационного комитета X Тюменского нефтегазового форума, в ходе которого были определены даты проведения юбилейного мероприятия – с 17 по 19 сентября 2019 года.
Обновлено вчера в 09:09
Энергетика
Пашинян и Путин пока не смогли договориться о цене на российский газ
В рамках недавнего саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили вопрос цены на поставляемый Армении российский газ, но не пришли к согласию.
Обновлено в 02:15
Энергетика
Польская PGNiG получит третий в 2018 г спотовый груз СПГ из США
Польская нефтегазовая компания PGNiG получит третью в текущем году спотовую поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США на терминал в Свиноуйсьце, сообщила компания.
Обновлено вчера в 05:32
Энергетика
Украина на газовом реверсе несет колоссальные убытки
Нашелся еще третий вариант судьбы переплаченных Киевом за российский а-ля реверсный газ украинских денег: "2 миллиарда европейским посредникам – это вступительный взнос Украины в светлое европейское будущее".
Обновлено вчера в 13:34
Энергетика
Экспорт товаров из Казахстана за год подорожал на 19,2%
По итогам десяти месяцев 2018 года стоимость казахстанского экспорта выросла на 19,2%, импорта — на 7%, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.
Обновлено вчера в 04:12
Энергетика
«Удмуртнефть» вышла на электронную биржу «ТЭК-Торг»
Рыбников считает, что на электронные торговые площадки в итоге перейдут все российские нефтяные компании, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:49
Энергетика
«Роснефть» приступает к масштабному проекту
«РН-Бурение» является дочерним предприятием нефтегазовой компании «Роснефть», которое предоставляет услуги по бурению нефтяных и газовых скважин.
Обновлено 12 декабря в 02:29
Энергетика
«Сибантрацит» создал «дочку» в Приморье
«Сибирский антрацит» создан в 2001 году.
Обновлено в 01:27
Энергетика
Росстат: цены на дизельное топливо продолжают расти
За прошедшую неделю увеличение цен на бензин автомобильный Росстат фиксировал в шести центрах субъектов РФ.
Обновлено вчера в 08:00
Энергетика
Как подорожание топлива в ДНР скажется на тарифах перевозчиков
Есть тенденция снижения цены на газ, поэтому на наших тарифах это никак не скажется.
Обновлено вчера в 23:04
Энергетика
Инвестпрограмма сербской «дочки» «Газпром нефти» на 2019 год составит €340 млн
Совет директоров сербской нефтегазовой компании NIS, дочерней компании «Газпром нефти», принял бизнес-план на 2019 год и утвердил инвестиционную программу в размере 40,8 млрд сербских динаров (около €340 млн), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:48