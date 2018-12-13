Энергетика
Агентство не исключает, что объем поставок из королевства в США в начале следующего года может достигнуть 582 тысяч баррелей в сутки, что на 40% ниже среднего объема экспорта нефти из Саудовской Аравии в штаты, рассчитанного по итогам последнего квартала.
Российская газета19:24
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Bloomberg сообщил о возможном сокращении поставок саудовской нефти в США на 40%
Rambler News Service13:59
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Энергетика
Газпром: потребление газа в Приморье увеличится в 8 раз
Потребление газа в Приморье за пять-десять лет увеличится в восемь раз, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев 14 декабря на встрече с журналистами.
Обновлено в 22:10
Энергетика
Японская Itochu может войти в проект «Балтийский СПГ»
Японская компания Itochu может войти в проект «Газпрома» «Балтийский СПГ», следует из сообщения российского газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и президента, главного управляющего директора Itochu Corporation Ёшихиса Сузуки.
Обновлено в 09:39
Энергетика
В Якутии планируют построить газовую электростанцию
Стороны договорились рассмотреть возможность строительства в Якутии газовой электростанции, которая будет использовать в качестве основного топлива газ со Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения с дальнейшей выдачей мощности в Бодайбинский район.
Обновлено в 10:36
Энергетика
Сделка ОПЕК+ помогла экономике России избежать новых шоков
Как отмечает независимый аналитик Дмитрий Адамидов, участие в сделке ОПЕК+ помогло России избежать новых шоков в экономике, но борьба еще не закончена.
Обновлено в 10:34
Энергетика
Украина на газовом реверсе несет колоссальные убытки
Нашелся еще третий вариант судьбы переплаченных Киевом за российский а-ля реверсный газ украинских денег: "2 миллиарда европейским посредникам – это вступительный взнос Украины в светлое европейское будущее".
Обновлено в 13:34
Энергетика
Моор возглавил оргкомитет Тюменского нефтегазового форума – 2019
На совещании в Москве участники обозначили ключевые темы и спикеров Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня провел в Москве первое заседание организационного комитета X Тюменского нефтегазового форума, в ходе которого были определены даты проведения юбилейного мероприятия – с 17 по 19 сентября 2019 года.
Обновлено в 09:09
Энергетика
Экспорт товаров из Казахстана за год подорожал на 19,2%
По итогам десяти месяцев 2018 года стоимость казахстанского экспорта выросла на 19,2%, импорта — на 7%, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.
Обновлено в 04:12
Энергетика
«Удмуртнефть» вышла на электронную биржу «ТЭК-Торг»
Рыбников считает, что на электронные торговые площадки в итоге перейдут все российские нефтяные компании, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:49
Энергетика
Total продаст 4% в СПГ-проекте Ichthys в Австралии за $1,6 млрд
"Total подписала соглашение о передаче 4% доли участия в СПГ-проекте Ichthys в Австралии управляющему партнеру INPEX за общую сумму 1,6 миллиарда долларов", — сообщила компания.
Обновлено в 04:13
Энергетика
В Свердловской области «замёрзли» цены на топливо
В Свердловской области снизились цены на дизельное топливо и сжиженный газ.
Обновлено в 03:59
Энергетика
Племзавод «Ирмень» получил право добывать кирпичный суглинок
Новосибирский племзавод «Ирмень» выиграл аукцион на право пользования участком недр на месторождении «Верх-Ирменское 1» для разведки и добычи кирпичных суглинков.
Обновлено в 01:19
Энергетика
Чувашия повторно повышает тариф за газ
С 1 июля этого года цена на газ для населения уже поднималась на 3% (на 16 копеек), до 5,53 рублей за 1 куб. м. При отсутствии приборов учета с каждого жильца начали брать 66,36 рубля в месяц (рост на 1,96 рубля).
Обновлено в 05:19
Энергетика
Казахстан начнет осваивать месторождение Каламкас-море на Каспии
Министерство энергетики Казахстана, ТОО PSA и компании, принимающие участие в соглашении о разделе продукции северного Каспия, подписали соглашение по плану освоения месторождения Каламкас-море, информирует пресс-служба министерства энергетики республики.
Обновлено в 01:35
Энергетика
«Газпром нефть» купила 11,76% акций КХЛ
Российская нефтяная компания «Газпром Нефть» купила долю в КХЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных СПАРК.
Обновлено вчера в 11:21
Энергетика
Строительство разрекламированного нефтезавода в Узбекистане приостановлено
Обновлено в 16:59