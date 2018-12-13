Энергетика

Bloomberg: Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США
Российская газета
вчера в 19:24

Агентство не исключает, что объем поставок из королевства в США в начале следующего года может достигнуть 582 тысяч баррелей в сутки, что на 40% ниже среднего объема экспорта нефти из Саудовской Аравии в штаты, рассчитанного по итогам последнего квартала.
Российская газетавчера в 19:24

Подробнее о событии

Bloomberg сообщило о планах Saudi Aramco сократить экспорт нефти в США

Коммерсантъвчера в 23:24

Bloomberg: Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США

Российская газетавчера в 19:24

Bloomberg: Saudi Aramco планирует сократить экспорт нефти в США

ТАССвчера в 15:33

Bloomberg: Эр-Рияд сократит поставки нефти в США

Экономика сегоднявчера в 14:42

Bloomberg сообщил о возможном сокращении поставок саудовской нефти в США на 40%

Rambler News Serviceвчера в 13:59

Саудовская Аравия с января значительно сократит поставки нефти в США - СМИ

ПРАЙМвчера в 13:47

Bloomberg: Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США

Газета.Ruвчера в 13:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Энергетика

Газпром: потребление газа в Приморье увеличится в 8 раз

Потребление газа в Приморье за пять–десять лет увеличится в восемь раз, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев 14 декабря на встрече с журналистами.
Обновлено вчера в 22:10
Энергетика

Японская Itochu может войти в проект «Балтийский СПГ»

Японская компания Itochu может войти в проект «Газпрома» «Балтийский СПГ», следует из сообщения российского газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и президента, главного управляющего директора Itochu Corporation Ёшихиса Сузуки.
Обновлено вчера в 09:39
Энергетика

В Якутии планируют построить газовую электростанцию

Стороны договорились рассмотреть возможность строительства в Якутии газовой электростанции, которая будет использовать в качестве основного топлива газ со Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения с дальнейшей выдачей мощности в Бодайбинский район.
Обновлено вчера в 10:36
Энергетика

Сделка ОПЕК+ помогла экономике России избежать новых шоков

Как отмечает независимый аналитик Дмитрий Адамидов, участие в сделке ОПЕК+ помогло России избежать новых шоков в экономике, но борьба еще не закончена.
Обновлено вчера в 10:34
Энергетика

Украина на газовом реверсе несет колоссальные убытки

Нашелся еще третий вариант судьбы переплаченных Киевом за российский а-ля реверсный газ украинских денег: "2 миллиарда европейским посредникам – это вступительный взнос Украины в светлое европейское будущее".
Обновлено вчера в 13:34
Энергетика

«Удмуртнефть» вышла на электронную биржу «ТЭК-Торг»

Рыбников считает, что на электронные торговые площадки в итоге перейдут все российские нефтяные компании, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:49
Энергетика

Моор возглавил оргкомитет Тюменского нефтегазового форума – 2019

На совещании в Москве участники обозначили ключевые темы и спикеров Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня провел в Москве первое заседание организационного комитета X Тюменского нефтегазового форума, в ходе которого были определены даты проведения юбилейного мероприятия – с 17 по 19 сентября 2019 года.
Обновлено вчера в 09:09
Энергетика

Экспорт товаров из Казахстана за год подорожал на 19,2%

По итогам десяти месяцев 2018 года стоимость казахстанского экспорта выросла на 19,2%, импорта — на 7%, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.
Обновлено вчера в 04:12
Энергетика

Total продаст 4% в СПГ-проекте Ichthys в Австралии за $1,6 млрд

"Total подписала соглашение о передаче 4% доли участия в СПГ-проекте Ichthys в Австралии управляющему партнеру INPEX за общую сумму 1,6 миллиарда долларов", — сообщила компания.
Обновлено вчера в 04:13
Энергетика

Как подорожание топлива в ДНР скажется на тарифах перевозчиков

Есть тенденция снижения цены на газ, поэтому на наших тарифах это никак не скажется.
Обновлено вчера в 23:04
Энергетика

В Свердловской области «замёрзли» цены на топливо

В Свердловской области снизились цены на дизельное топливо и сжиженный газ.
Обновлено вчера в 03:59
Энергетика

Племзавод «Ирмень» получил право добывать кирпичный суглинок

Новосибирский племзавод «Ирмень» выиграл аукцион на право пользования участком недр на месторождении «Верх-Ирменское 1» для разведки и добычи кирпичных суглинков.
Обновлено вчера в 01:19
Энергетика

Чувашия повторно повышает тариф за газ

С 1 июля этого года цена на газ для населения уже поднималась на 3% (на 16 копеек), до 5,53 рублей за 1 куб. м. При отсутствии приборов учета с каждого жильца начали брать 66,36 рубля в месяц (рост на 1,96 рубля).
Обновлено вчера в 05:19
Энергетика

Казахстан начнет осваивать месторождение Каламкас-море на Каспии

Министерство энергетики Казахстана, ТОО PSA и компании, принимающие участие в соглашении о разделе продукции северного Каспия, подписали соглашение по плану освоения месторождения Каламкас-море, информирует пресс-служба министерства энергетики республики.
Обновлено вчера в 01:35
Энергетика

Строительство разрекламированного нефтезавода в Узбекистане приостановлено

Обновлено вчера в 16:59
Главное