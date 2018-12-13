Энергетика
Bloomberg: Saudi Aramco планирует сократить экспорт нефти в США
Bloomberg: Saudi Aramco планирует сократить экспорт нефти в СШАТАСС15:33
Крупнейшая в мире по добыче и запасам нефти саудовская компания Saudi Aramco планирует в ближайшие недели сократить поставки сырья в США и хочет одновременно сдержать рост своих резервов углеводородов. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.
ТАСС15:33
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Bloomberg сообщил о возможном сокращении поставок саудовской нефти в США на 40%
Rambler News Service13:59
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Энергетика
Третьим участником «Балтийского СПГ» может стать Itochu
Обновлено в 13:53
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Сделка ОПЕК+ помогла экономике России избежать новых шоков
Как отмечает независимый аналитик Дмитрий Адамидов, участие в сделке ОПЕК+ помогло России избежать новых шоков в экономике, но борьба еще не закончена.
Обновлено в 10:34
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Суд разрешит спор «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите
В ноябре 2018 года глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что переговоры с Киевом о заключении нового контракта на транзит газа возможны, только если «Газпром» и «Нафтогаз» урегулируют судебный спор и подпишут мировое соглашение.
Обновлено 11 декабря в 11:34
Энергетика
Юрий Ткачев: Украина теряет $2 млрд в год на виртуальном реверсе газа
Главред одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев подсчитал, сколько теряет Украина, покупая у европейцев российский газ Белоруссия платит за российский газ 143,5 доллара за тысячу кубометров.
Обновлено в 09:59
Энергетика
В ДНР цена на газ для автомобилей снизилась
В Донецкой Народной Республике (ДНР) цены на газ для автомобилей снизились на 10%, заявил министр транспорта республики Дмитрий Подлипанов, сообщает 13 декабря «Донецкое агентство новостей».
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Энергетика
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Обновлено в 09:09
Энергетика
В Якутии планируют построить газовую электростанцию
Стороны договорились рассмотреть возможность строительства в Якутии газовой электростанции, которая будет использовать в качестве основного топлива газ со Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения с дальнейшей выдачей мощности в Бодайбинский район.
Обновлено в 10:36
Энергетика
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По итогам десяти месяцев 2018 года стоимость казахстанского экспорта выросла на 19,2%, импорта — на 7%, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.
Обновлено в 04:12
Энергетика
«Удмуртнефть» вышла на электронную биржу «ТЭК-Торг»
Рыбников считает, что на электронные торговые площадки в итоге перейдут все российские нефтяные компании, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:49
Энергетика
Total продаст 4% в СПГ-проекте Ichthys в Австралии за $1,6 млрд
"Total подписала соглашение о передаче 4% доли участия в СПГ-проекте Ichthys в Австралии управляющему партнеру INPEX за общую сумму 1,6 миллиарда долларов", — сообщила компания.
Обновлено в 04:13
Энергетика
Казахстан начнет осваивать месторождение Каламкас-море на Каспии
Министерство энергетики Казахстана, ТОО PSA и компании, принимающие участие в соглашении о разделе продукции северного Каспия, подписали соглашение по плану освоения месторождения Каламкас-море, информирует пресс-служба министерства энергетики республики.
Обновлено в 01:35
Энергетика
Чувашия повторно повышает тариф за газ
С 1 июля этого года цена на газ для населения уже поднималась на 3% (на 16 копеек), до 5,53 рублей за 1 куб. м. При отсутствии приборов учета с каждого жильца начали брать 66,36 рубля в месяц (рост на 1,96 рубля).
Обновлено в 05:19
Энергетика
«Газпром нефть» купила 11,76% акций КХЛ
Российская нефтяная компания «Газпром Нефть» купила долю в КХЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных СПАРК.
Обновлено вчера в 11:21
Энергетика
Племзавод «Ирмень» получил право добывать кирпичный суглинок
Новосибирский племзавод «Ирмень» выиграл аукцион на право пользования участком недр на месторождении «Верх-Ирменское 1» для разведки и добычи кирпичных суглинков.
Обновлено в 01:19
Энергетика
Реальная зависимость Казахстана от нефти выше официальных данных — эксперт
В 2018 году зависимость бюджета Казахстана от нефтяных доходов окажется выше, чем планировало правительство, заявил и. о. председателя правления АО Halyk Finance, экономист Мурат Темирханов, сообщает 13 декабря издание Tengrinews.kz.
Обновлено в 02:55