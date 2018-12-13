Энергетика

Bloomberg: Saudi Aramco планирует сократить экспорт нефти в США
ТАСС
15:33

Крупнейшая в мире по добыче и запасам нефти саудовская компания Saudi Aramco планирует в ближайшие недели сократить поставки сырья в США и хочет одновременно сдержать рост своих резервов углеводородов. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.
ТАСС15:33

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Bloomberg: Saudi Aramco планирует сократить экспорт нефти в США

ТАСС15:33

Bloomberg: Эр-Рияд сократит поставки нефти в США

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Bloomberg сообщил о возможном сокращении поставок саудовской нефти в США на 40%

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Вестник Кавказа13:59

Саудовская Аравия с января значительно сократит поставки нефти в США - СМИ

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Bloomberg: Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США

Газета.Ru13:45
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Энергетика

Третьим участником «Балтийского СПГ» может стать Itochu

Обновлено в 13:53
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Сделка ОПЕК+ помогла экономике России избежать новых шоков

Как отмечает независимый аналитик Дмитрий Адамидов, участие в сделке ОПЕК+ помогло России избежать новых шоков в экономике, но борьба еще не закончена.
Обновлено в 10:34
Энергетика

Суд разрешит спор «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите

В ноябре 2018 года глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что переговоры с Киевом о заключении нового контракта на транзит газа возможны, только если «Газпром» и «Нафтогаз» урегулируют судебный спор и подпишут мировое соглашение.
Обновлено 11 декабря в 11:34
Энергетика

Юрий Ткачев: Украина теряет $2 млрд в год на виртуальном реверсе газа

Главред одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев подсчитал, сколько теряет Украина, покупая у европейцев российский газ Белоруссия платит за российский газ 143,5 доллара за тысячу кубометров.
Обновлено в 09:59
Энергетика

В ДНР цена на газ для автомобилей снизилась

В Донецкой Народной Республике (ДНР) цены на газ для автомобилей снизились на 10%, заявил министр транспорта республики Дмитрий Подлипанов, сообщает 13 декабря «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 05:37
Энергетика

Моор возглавил оргкомитет Тюменского нефтегазового форума – 2019

На совещании в Москве участники обозначили ключевые темы и спикеров Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня провел в Москве первое заседание организационного комитета X Тюменского нефтегазового форума, в ходе которого были определены даты проведения юбилейного мероприятия – с 17 по 19 сентября 2019 года.
Обновлено в 09:09
Энергетика

В Якутии планируют построить газовую электростанцию

Стороны договорились рассмотреть возможность строительства в Якутии газовой электростанции, которая будет использовать в качестве основного топлива газ со Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения с дальнейшей выдачей мощности в Бодайбинский район.
Обновлено в 10:36
Энергетика

Экспорт товаров из Казахстана за год подорожал на 19,2%

По итогам десяти месяцев 2018 года стоимость казахстанского экспорта выросла на 19,2%, импорта — на 7%, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.
Обновлено в 04:12
Энергетика

«Удмуртнефть» вышла на электронную биржу «ТЭК-Торг»

Рыбников считает, что на электронные торговые площадки в итоге перейдут все российские нефтяные компании, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:49
Энергетика

Total продаст 4% в СПГ-проекте Ichthys в Австралии за $1,6 млрд

"Total подписала соглашение о передаче 4% доли участия в СПГ-проекте Ichthys в Австралии управляющему партнеру INPEX за общую сумму 1,6 миллиарда долларов", — сообщила компания.
Обновлено в 04:13
Энергетика

Казахстан начнет осваивать месторождение Каламкас-море на Каспии

Министерство энергетики Казахстана, ТОО PSA и компании, принимающие участие в соглашении о разделе продукции северного Каспия, подписали соглашение по плану освоения месторождения Каламкас-море, информирует пресс-служба министерства энергетики республики.
Обновлено в 01:35
Энергетика

Чувашия повторно повышает тариф за газ

С 1 июля этого года цена на газ для населения уже поднималась на 3% (на 16 копеек), до 5,53 рублей за 1 куб. м. При отсутствии приборов учета с каждого жильца начали брать 66,36 рубля в месяц (рост на 1,96 рубля).
Обновлено в 05:19
Энергетика

«Газпром нефть» купила 11,76% акций КХЛ

Российская нефтяная компания «Газпром Нефть» купила долю в КХЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных СПАРК.
Обновлено вчера в 11:21
Энергетика

Племзавод «Ирмень» получил право добывать кирпичный суглинок

Новосибирский племзавод «Ирмень» выиграл аукцион на право пользования участком недр на месторождении «Верх-Ирменское 1» для разведки и добычи кирпичных суглинков.
Обновлено в 01:19
Энергетика

Реальная зависимость Казахстана от нефти выше официальных данных — эксперт

В 2018 году зависимость бюджета Казахстана от нефтяных доходов окажется выше, чем планировало правительство, заявил и. о. председателя правления АО Halyk Finance, экономист Мурат Темирханов, сообщает 13 декабря издание Tengrinews.kz.
Обновлено в 02:55
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