Энергетика

Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефтьРоссийская газета 03:27

Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы. В отсутствие двух крупных экспортеров на рынке стали больше покупать нефть из России.
Читать в источнике
Комментировать69

Подробнее о событии

Bloomberg узнал о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках

РБК02:34

Санкции Трампа обогатили Россию почти на миллиард долларов

URA.Ru02:02

Bloomberg: российские нефтяники заработали почти $1 млрд на санкциях США

ТАСС03:12

Санкции США помогли России заработать миллиард долларов

Lenta.ru03:08

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Газета.Ru06:03

Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефть

РИА Новости02:00

Bloomberg: Санкции Трампа подарили России $1 млрд

Национальная служба новостей01:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
Авто

Peugeot Partner и Citroen Berlingo покидают Россию

Обновлено в 09:21
Происшествия

Вор в законе из Казани отказался от титула

Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие

Иран на следующей неделе презентует собственный аналог С-300

Обновлено в 10:49
Происшествия

Супруга пилота А321 рассказала о его реакции на звание Героя

Обновлено в 11:42
Армия и оружие

Сгоревшую платформу ядерного «Буревестника» показали в деталях

Американская компания Maxar Technologies представила спутниковый снимок платформы в Белом море, на которой утром 8 августа, предположительно, произошло возгорание жидкостной двигательной установки (ДУ), испытываемой в интересах Министерства обороны России, пишет в Twitter журналист The New York Times Кристоф Кеттл.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета

Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие

Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ вышла на заводские испытания

Первая в серии строящихся для Тихоокеанского флота (ТОФ) дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 ("Варшавянка") вышла на заводские ходовые испытания, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
Обновлено в 08:33
Авто

В России на некоторые автомобили разрешили вешать новые номера

Обновлено в 06:15
Хоккей

Овечкин потренировался в прыжках в высоту

Обновлено в 10:57
Происшествия

В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске

Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Происшествия

В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах

Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.
Обновлено в 12:52
Политика

МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров

Обновлено в 09:24
Происшествия

Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321

Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Футбол

Неймар согласился на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар настроен на возвращение в каталонскую «Барселону».
Обновлено в 02:50
Футбол

«Оренбург» и «Сочи» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ

"Оренбург" встретился с "Сочи" в рамках шестого тура чемпионата России на стадионе "Газовик" в Оренбурге.
Обновлено в 13:19
Общество

Рожающую женщину высадили из автобуса в Неаполе за безбилетный проезд

Жительницу итальянского Неаполя во время предродовых схваток высадили из автобуса из-за отсутствия билета.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Женщина, оставившая младенца у храма в Воронеже, попала на видео

Обновлено в 12:59
Происшествия

На празднике в Италии собаки спасли восемь человек в море

Обновлено в 10:45
Политика

Захарова напомнила США о краже дипсобственности России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес

Стало известно, на кого похож сын Меган Маркл и принца Гарри

По данным инсайдера, малыш унаследовал одну из отличительных черт во внешности своего отца.
Обновлено в 09:06
Футбол

СМИ раскрыли тайну зарплаты Санчеса в «Манчестер Юнайтед»

Популярное английское издание Daily Mail уверено, что "Манчестер Юнайтед" не может продать чилийского нападающего Алексиса Санчеса из-за его необоснованно высокой зарплаты.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Общество

Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи

Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Футбол

«Зенит» обыграл «Ахмат» в шестом туре молодежного ЧР

Футболисты петербургского "Зенита" победили грозненский "Ахмат" в матче шестого тура молодежного первенства России.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Крыму убили начальника городского отделения МЧС

Начальник отделения МЧС в крымском городе Саки погиб от ранений после бытовой ссоры в Евпатории.
Обновлено в 08:56
Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии

Обновлено вчера в 12:20
Политика

Путин и Макрон обсудят безопасность в Европе и сотрудничество с ЕС

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на двусторонней встрече обсудят международную проблематику, обеспечение безопасности в Европе и дальнейшее сотрудничество с ЕС, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:35
Происшествия

При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека

В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Общество

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей. Об этом сообщила администрация города, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное