Энергетика
Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефтьРоссийская газета 03:27
Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы. В отсутствие двух крупных экспортеров на рынке стали больше покупать нефть из России.
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Технологии
Сбербанк внедряет биометрическую технологию оплаты в магазинах
По информации издания, в ближайшее время Сбербанк сможет предоставить своим клиентам возможность оплаты покупок с помощью отпечатка пальца или изображения лица в торговых точках, где установлены соответствующие терминалы.
Обновлено в 03:27
Происшествия
На супругу экс-президента Киргизии завели уголовное дело
Обновлено в 03:25
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Политика
Команда Зеленского создаст план возвращения Крыма и Донбасса
Направления деятельности будут определены в ближайшее время, план по возвращению Крыма и Донбасса озвучат в 2020 году.
Обновлено вчера в 13:01
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Общество
В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна «Кроса»
Подъезд к семи селам в Приморском крае отрезан из-за вызванного тайфуном "Кроса" паводка, сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Семь жителей Ульяновской области могли отравиться подсолнечным маслом
По словам министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко, все отравившиеся употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием
В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено вчера в 19:52
Авто
Госдума хочет запретить использовать старые автомобили
Обновлено 14 августа в 01:01
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
В Петербурге у сына концертмейстера украли скрипку за три тысячи евро
По данным пресс-службы, 16 августа в полицию поступило заявление от 42-летней женщины-концертмейстера, что злоумышленник похитил у ее несовершеннолетнего сына скрипку стоимостью 3 тысячи евро.
Обновлено в 02:51
Общество
В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
Эксперты Роскачества объяснили, как при выборе товара или услуг в Сети отличить "фальшивые" отзывы от настоящих.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский»
Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 01:30
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП под Краснодаром
Ранее о восьми пострадавших сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. По его данным, тяжелых травм у направленных в больницу нет.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов
Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено в 01:23
Общество
Виктория Вершинина стала «Мисс Екатеринбург-2019»
Новой «Мисс Екатеринбург» стала Виктория Вершинина.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
Пять детей, которые стали пятыми по счету у своих 17-летних матерей, родились в России в 2018 году. Четыре 12-летние девочки стали мамами.
Обновлено 14 августа в 20:42
Происшествия
Найденного в омском лесу мальчика перевели из реанимации
Обновлено в 02:48
Общество
В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter
На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Кино
Юэн МакГрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби
Обновлено в 02:21
Происшествия
На пляжах России предложили установить камеры видеонаблюдения
Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) предлагает установить видеокамеры на российских пляжах и причалах.
Обновлено вчера в 23:59
Кино
Минкульт поддержит 13 кинолент режиссеров-дебютантов
Министерство культуры РФ окажет финансовую поддержку режиссерам-дебютантам 13 фильмов. Об этом сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 01:33