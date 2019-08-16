Энергетика

Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефтьРоссийская газета 03:27

Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы. В отсутствие двух крупных экспортеров на рынке стали больше покупать нефть из России.
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В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов

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Новой «Мисс Екатеринбург» стала Виктория Вершинина.
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Пять детей, которые стали пятыми по счету у своих 17-летних матерей, родились в России в 2018 году. Четыре 12-летние девочки стали мамами.
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На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
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Минкульт поддержит 13 кинолент режиссеров-дебютантов

Министерство культуры РФ окажет финансовую поддержку режиссерам-дебютантам 13 фильмов. Об этом сообщает "РИА Новости".
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