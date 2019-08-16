Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы. В отсутствие двух крупных экспортеров на рынке стали больше покупать нефть из России.

Технологии Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Gmail Пользователи по всему миру отмечают в пятницу сбои в работе электронной почты Gmail.

Происшествия Мужчину зарезали около кафе на юго‑востоке Москвы Мужчина получил ножевые ранения в ходе конфликта около кафе на юго-востоке Москвы, он умер после доставления в больницу, сообщается на сайте столичного ГСУ Следственного комитета РФ.

Происшествия Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам Командир аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов признался, что чувствует небольшую вину перед пассажирами и извинился за то, что не доставил их в Симферополь.

Происшествия Два человека погибли на Байкале при столкновении катера с пирсом В ночь с четверга на пятницу на Байкале в районе поселка Култук катер типа "Амур" столкнулся с бетонным пирсом.

Культура В Москве скончался композитор Роман Леденев Леденев написал музыку к дебютным работам Ларисы Шепитько: "Зной", "Крылья", "Начало неведомого века".

Армия и оружие В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

Происшествия После вскрытия медик заявил, что миллиардера Эпштейна могли убить Находившийся в тюрьме миллиардер Джеффри Эпштейн, которого ранее обнаружили мертвым в камере, с большей долей вероятности мог умереть насильственной смертью, нежели свести счеты с собственной жизнью.

Общество Роскомнадзор сообщил о трех проигнорированных Google требованиях Google проигнорировал три уведомления Роскомнадзора с требованием удалить видео в YouTube, в котором оскорбляют государственные символы России.

Финансы Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).

Технологии Крымские археологи раскопали христианский храм X–XIII веков Новый христианский храм X—XIII веков, расположенный в одном из кварталов городища на плато Эски-Кермен, раскопали археологи Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского и Института археологии Российской академии наук.

Интернет Instagram позволит пользователям отмечать недостоверные публикации Официальный представитель Facebook-владельца Instagram Стефани Отуэй заявила, что пользователям соцсети предложат новую функцию по маркировке недостоверных публикаций.

Происшествия Рейс «Победы» в Минводах задержали из-за попадания птицы в двигатель Как сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании, причиной стала поступившая информация о возможном попадании птицы в правый двигатель.

Общество В Роскачестве назвали признаки поддельных отзывов в интернет-магазинах Эксперты Роскачества рассказали, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.

Общество В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.

Политика В Минприроды рассказали о готовности Китая к диалогу по лесам Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин допустил запрет на вывоз леса в Китай в том случае, если китайская сторона не подключится к решению проблемы незаконных вырубок и восстановлению лесов.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах СМИ неверно трактовали слова главы МИД России Сергея Лаврова об условиях заключения мирного договора с Японией, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Общество РБК: ФСБ проверяет контракты МОЭК с подрядчиками Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ России начало проверку контрактов подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Происшествия Американец сравнил аварийную посадку A321 с «чудом на Гудзоне» Переживший аварийную посадку самолета на Гудзон в 2009 году американец Дэйв Андерсон назвал «великими людьми» членов экипажа А321 «Уральских авиалиний», которые посадили самолет с отказавшими двигателями на кукурузное поле в Подмосковье.

Здоровье Врачей и медсестер защитят от профессиональных заболеваний Николай Говорин, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья считает, что сейчас у медсестер и врачей очень высокий риск развития профессиональных заболеваний.