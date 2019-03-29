Политика
Bloomberg: США подготовили санкции против России по делу СкрипалейRT на русском 11:28
Соединённые Штаты подготовили новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Политика
«Нафтогаз» опять предрекает срыв запуска «Северного потока-2»
Андрей Коболев, глава украинской компании «Нафтогаз», снова заявил об отказах европейских стран от участия в проекте «Северный поток-2».
Обновлено в 12:09
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Наука
Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры
Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек
СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.
Обновлено в 06:50
Общество
Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве
В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
Обновлено в 08:07
Энергетика
Газпром анонсировал строительство завода СПГ под Петербургом
Совместное предприятие Газпрома и «Русгаздобычи» будет ежегодно перерабатывать 45 млрд кубометров голубого топлива, производя 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 4 млн тонн этана и свыше 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), передает РИА «Новости».
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
В Крыму отреагировали на заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала телеканалу RT заход в черноморскую акваторию боевых кораблей НАТО.
Обновлено в 11:22
Общество
Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
В Шанхае в одну из клиник доставлена российская модель Алиса Митрова.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны
Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:26
Общество
Медведев рассказал о музыкальных вкусах
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе прямого эфира с пользователями социальной сети "ВКонтакте" рассказал, что слушает "Сплин", "Аквариум", "Би-2", "Чайф" и "Кино".
Обновлено в 10:08
Политика
Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного
Российский президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 08:57
Политика
Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:54
Финансы
ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму
В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Политика
Сербия планирует вступить в Евросоюз
Посол Сербии в России Славенко Терзич заявил, что его страна ориентирована на вступление в Европейский союз, однако хочет сохранить военный нейтралитет, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:12
Футбол
Конте требует от «Челси» € 10,5 млн, клуб обвинил тренера в конфликте с игроками
Экс-тренер "Челси" Антонио Конте намерен отсудить у своей бывшей команды 10.5 миллионов евро.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС спасли детей с отколовшейся льдины
Происшествие случилось 29 марта в Санкт-Петербурге. На отколовшейся льдине в Гребном канале были замечены двое ребят.
Обновлено в 12:06
Авто
Какие иномарки дороже всего обходятся при эксплуатации
Замыкает тройку лидеров самых дорогих в эксплуатации автомобилей Cadillac Escalade – ориентировочная стоимость обслуживания этой модели обойдется в 203 000 рублей в год.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Россиянин убил внука и похитил еще двоих
«Как полагает следствие, к убийству малолетнего ребенка и похищению двух других своих малолетних внуков оказался причастен их дед 1952 года рождения, который после убийства похитил двух малолетних братьев погибшего, вывез их на своем автомобиле за пределы городского округа Заречный», — пояснил он.
Обновлено в 11:41
Кино
Умерла известный режиссер Аньес Варда
Обновлено в 07:24
Культура
Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства
Обновлено в 12:37
Экономика
Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах
В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.
Обновлено в 02:36
Общество
Мигрантам запретили работать в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, которым запретил в 2019 году брать на работу иностранцев с патентами.
Обновлено вчера в 05:08
Авто
Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы
Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.
Обновлено в 04:12
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39