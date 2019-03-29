Bloomberg: США подготовили санкции против России по делу СкрипалейRT на русском 11:28

Соединённые Штаты подготовили новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: США подготовили санкции против России по делу Скрипалей

Политика «Нафтогаз» опять предрекает срыв запуска «Северного потока-2» Андрей Коболев, глава украинской компании «Нафтогаз», снова заявил об отказах европейских стран от участия в проекте «Северный поток-2».

Экономика Правила зачисления зарплат в России решили изменить Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

Происшествия После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.

Наука Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.

Происшествия В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.

Общество Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.

Энергетика Газпром анонсировал строительство завода СПГ под Петербургом Совместное предприятие Газпрома и «Русгаздобычи» будет ежегодно перерабатывать 45 млрд кубометров голубого топлива, производя 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 4 млн тонн этана и свыше 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), передает РИА «Новости».

Армия и оружие Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».

Армия и оружие В Крыму отреагировали на заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала телеканалу RT заход в черноморскую акваторию боевых кораблей НАТО.

Общество Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом В Шанхае в одну из клиник доставлена российская модель Алиса Митрова.

Происшествия Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

Общество Медведев рассказал о музыкальных вкусах Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе прямого эфира с пользователями социальной сети "ВКонтакте" рассказал, что слушает "Сплин", "Аквариум", "Би-2", "Чайф" и "Кино".

Политика Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного Российский президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.

Политика Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.

Финансы ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.

Политика Сербия планирует вступить в Евросоюз Посол Сербии в России Славенко Терзич заявил, что его страна ориентирована на вступление в Европейский союз, однако хочет сохранить военный нейтралитет, пишут РИА Новости.

Происшествия В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС спасли детей с отколовшейся льдины Происшествие случилось 29 марта в Санкт-Петербурге. На отколовшейся льдине в Гребном канале были замечены двое ребят.

Авто Какие иномарки дороже всего обходятся при эксплуатации Замыкает тройку лидеров самых дорогих в эксплуатации автомобилей Cadillac Escalade – ориентировочная стоимость обслуживания этой модели обойдется в 203 000 рублей в год.

Происшествия Россиянин убил внука и похитил еще двоих «Как полагает следствие, к убийству малолетнего ребенка и похищению двух других своих малолетних внуков оказался причастен их дед 1952 года рождения, который после убийства похитил двух малолетних братьев погибшего, вывез их на своем автомобиле за пределы городского округа Заречный», — пояснил он.

Экономика Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.

Общество Мигрантам запретили работать в Якутии Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, которым запретил в 2019 году брать на работу иностранцев с патентами.

Авто Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.