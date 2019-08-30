с чего всё началось

Вашингтон изучает возможность взыскания с властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров. Президент Дональд Трамп уже провел встречу с группой держателей облигаций, которые поддерживают эту идею. Такую информацию в четверг распространило агентство Bloomberg.

Общество Депутат предложил продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.

Гаджеты Представлен Redmi Note 8 Pro: игровой смартфон с отличной камерой Демонстрация возможностей камеры Redmi Note 8 Pro Сегодня будут анонсированы новые смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, которым в последнее время было уделено очень много внимания.

Политика На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».

Футбол «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников в Лиге чемпионов Чемпиону России "Зениту" досталась группа G. Волей Уэсли Снейдера и Петера Чеха второй командой в этой группе стала португальская "Бенфика".

Технологии Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.

Политика Дмитрий Разумков выбран новым спикером парламента Украины Председателем Верховной рады нового созыва стал глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Технологии Главкосмос стал главным на внешнем рынке российского космоса Главной задачей компании является продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами.

Авто Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.

Происшествия Самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге Самолет «Уральских авиалиний» готовится совершить аварийную посадку в Екатеринбурге. Об этом сообщает в пятницу, 30 августа, Е1.RU.

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Здоровье Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Армия и оружие США похвастались расширением возможностей ПРО Patriot В рамках учений задействовали «объединенную систему боевого управления системами ПВО и ПРО армии США, а также радиолокаторы Sentinel и Patriot и перехватчик Patriot PAC-3».

Происшествия В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Футбол «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в молодежном первенстве В матче 8-го тура молодежного первенства клубов РПЛ «Динамо» в Самаре разгромило местные «Крылья Советов» — 3:0.

Политика Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.

Общество Роструд напомнил, что в этом году 31 декабря будет рабочим днём В пресс-службе Роструда напомнили, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днём, а с 1 по 8 января 2020 года россиян ожидают выходные дни.

Политика В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.

Авто Scania поставила новые мусоровозы на Кавказ Разумеется, все машины уже с кабинами нового поколения, а их двигатели отвечают экологическим нормам Евро-5.

Общество Депутаты гордумы приняли проект Генплана Барнаула 31 человек проголосовал за, пять – против Проект Генерального плана развития Барнаула до 2036 года приняли на сессии городской думы 30 августа.