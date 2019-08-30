Политика
Российская газетаBloomberg: США хотят взыскать с КНР императорские долги
Вашингтон изучает возможность взыскания с властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров. Президент Дональд Трамп уже провел встречу с группой держателей облигаций, которые поддерживают эту идею. Такую информацию в четверг распространило агентство Bloomberg.
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с чего всё началось
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император, сообщает Bloomberg.РБКвчера в 11:15
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