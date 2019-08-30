Политика
Российская газетаBloomberg: США хотят взыскать с КНР императорские долги
Вашингтон изучает возможность взыскания с властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров. Президент Дональд Трамп уже провел встречу с группой держателей облигаций, которые поддерживают эту идею. Такую информацию в четверг распространило агентство Bloomberg.
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с чего всё началось
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император, сообщает Bloomberg.РБКвчера в 11:15
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:22, Вашингтон
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Политика
Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО
Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.
РЕН ТВ 00:49
Политика
Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 11:37
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Политика
Личный помощник Трампа уходит в отставку
Личный помощник президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхут покидает свой пост, сообщает The New York Times со ссылкой на двух информированных источников.
Интерфакс вчера в 22:26
Футбол
«Монако» согласовал с «Интером» сумму трансфера Икарди
Sport24.ru вчера в 18:01
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС вчера в 17:29
Политика
Зеленский назвал главные задачи Верховной рады
Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
BFM.ru вчера в 10:49
Культура
Зрителей возмутило появление на телешоу голой женщины-трансгендера
Зрители обрушились с критикой на создателей шоу Naked Attraction после появления в нем голой женщины-трансгендера Лорен Харрис, сообщает Daily Mirror.
РЕН ТВ 00:47
Хоккей
«Локомотив» обыграл «Северсталь» в товарищеском матче
Хоккеисты ярославского "Локомотива" победили череповецкую "Северсталь" в товарищеском матче.
РИА Новости вчера в 13:29
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ 28 августа в 20:52
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал вчера в 14:59
Экономика
Россиянам посоветовали не считать цену вина показателем его качества
Замглавы Роскачества Илья Лоевский заявил, что не стоит считать стоимость вина показателем его качества.
Известия вчера в 23:05
Космос
«Прости нас, Юра»: в России у хранителей мечты отняли будущее ради выгоды
Периодически небесное тело всплывало в бодрячковых твитах Илона Маска — где-то между дизайном будущего марсианского города и продажей огнеметов для защиты от зомби.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете
С 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете.
Известия вчера в 19:20
Технологии
Валерия Лебедева о том, как вещатели идут за зрителями в интернет
Попытка крупнейших телеканалов взять под контроль монетизацию своего контента в интернете встретила гораздо более резкое сопротивление, чем можно было ожидать.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Общество
Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября
Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября.
Вести.Ru вчера в 22:08
Происшествия
В Турции отрицают изъятие органов у 16-летней россиянки
Информация об изъятии органов у 16-летней жительницы Красноярска в клинике «Яшам хастанеси» в турецкой Аланье является клеветой, сообщили директор медучреждения Нуртач Ары в четверг, 29 августа.
Известия вчера в 07:03
Политика
Рогозин ответил на заявление Трампа о войне в космосе
Напомним, Трамп, анонсируя начало работы космического командования, заявил, что космос может стать следующей областью военных действий.
Российская газета вчера в 21:39
Происшествия
В США невиновная женщина отсидела в тюрьме 35 лет
Жительница американского штата Невада отсидела в тюрьме 35 лет за убийство 19-летней студентки Мишель Митчелл, которого она не совершала.
РЕН ТВ вчера в 22:44
Политика
Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
РБК 00:29
Космос
Новый мощный космический телескоп «Джеймс Уэбб» полностью собран
Работа над телескопом «Джеймс Уэбб» ведется на предприятии компании Northrop Grumman в Калифорнии, и как сообщило NASA, специалисты впервые полностью собрали устройство — соединили все его части.
Популярная механика вчера в 03:27
Кино
Скончался знаменитый французский актер Мишель Омон
В Париже в возрасте 82 лет умер актер Мишель Омон. Как пишет Le Figaro, информацию о смерти подтвердили представитель актера и его дочь.
Свободная Пресса 00:42
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 28 августа в 20:49
Футбол
Кантона процитировал Шекспира на жеребьевке Лиги чемпионов
После получения приза, 54-летний француз процитировал «Короля Лира» Уильяма Шекспира и произнес впечатляющую благодарственную речь.
Спорт-Экспресс вчера в 17:51