с чего всё началось

Вашингтон изучает возможность взыскания с властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров. Президент Дональд Трамп уже провел встречу с группой держателей облигаций, которые поддерживают эту идею. Такую информацию в четверг распространило агентство Bloomberg.

Политика Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Политика Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.

Политика Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.

Политика Личный помощник Трампа уходит в отставку Личный помощник президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхут покидает свой пост, сообщает The New York Times со ссылкой на двух информированных источников.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Политика Зеленский назвал главные задачи Верховной рады Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.

Культура Зрителей возмутило появление на телешоу голой женщины-трансгендера Зрители обрушились с критикой на создателей шоу Naked Attraction после появления в нем голой женщины-трансгендера Лорен Харрис, сообщает Daily Mirror.

Технологии Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.

Футбол Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.

Экономика Россиянам посоветовали не считать цену вина показателем его качества Замглавы Роскачества Илья Лоевский заявил, что не стоит считать стоимость вина показателем его качества.

Космос «Прости нас, Юра»: в России у хранителей мечты отняли будущее ради выгоды Периодически небесное тело всплывало в бодрячковых твитах Илона Маска — где-то между дизайном будущего марсианского города и продажей огнеметов для защиты от зомби.

Общество В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете С 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете.

Технологии Валерия Лебедева о том, как вещатели идут за зрителями в интернет Попытка крупнейших телеканалов взять под контроль монетизацию своего контента в интернете встретила гораздо более резкое сопротивление, чем можно было ожидать.

Общество Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября.

Происшествия В Турции отрицают изъятие органов у 16-летней россиянки Информация об изъятии органов у 16-летней жительницы Красноярска в клинике «Яшам хастанеси» в турецкой Аланье является клеветой, сообщили директор медучреждения Нуртач Ары в четверг, 29 августа.

Политика Рогозин ответил на заявление Трампа о войне в космосе Напомним, Трамп, анонсируя начало работы космического командования, заявил, что космос может стать следующей областью военных действий.

Происшествия В США невиновная женщина отсидела в тюрьме 35 лет Жительница американского штата Невада отсидела в тюрьме 35 лет за убийство 19-летней студентки Мишель Митчелл, которого она не совершала.

Политика Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.

Космос Новый мощный космический телескоп «Джеймс Уэбб» полностью собран Работа над телескопом «Джеймс Уэбб» ведется на предприятии компании Northrop Grumman в Калифорнии, и как сообщило NASA, специалисты впервые полностью собрали устройство — соединили все его части.

Кино Скончался знаменитый французский актер Мишель Омон В Париже в возрасте 82 лет умер актер Мишель Омон. Как пишет Le Figaro, информацию о смерти подтвердили представитель актера и его дочь.