с чего всё началось

Вашингтон изучает возможность взыскания с властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров. Президент Дональд Трамп уже провел встречу с группой держателей облигаций, которые поддерживают эту идею. Такую информацию в четверг распространило агентство Bloomberg.

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Политика На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией 21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена.

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