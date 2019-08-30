с чего всё началось

Вашингтон изучает возможность взыскания с властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров. Президент Дональд Трамп уже провел встречу с группой держателей облигаций, которые поддерживают эту идею. Такую информацию в четверг распространило агентство Bloomberg.

Космос В космическом центре Ирана взорвалась ракета В Иране на стартовой площадке космического центра произошел взрыв ракеты. Об этом сообщает The Associated Press.

Политика Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».

Футбол Спартак — Брага 1:2 В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".

Культура На ВДНХ 1 сентября пройдет чемпионат России по диджеингу Чемпионат России по диджеингу пройдет на фестивале уличной культуры «Рит моего города» в Москве на ВДНХ 1 сентября.

Политика Депутат Рады рассмешил коллег, не сумев закончить речь на украинском Депутат украинской Рады Антон Киссе во время заседания парламента не смог выступить на родном языке, что позабавило его коллег.

Гаджеты Redmi представила смартфон Redmi Note 8 Redmi официально представила смартфон Redmi Note 8. Redmi Note 8 стал заметно лучше своего предшественника.

Происшествия Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября Власов в своем письме вице-премьеру отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов на данный момент очень высок: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего 2 месяца.

Политика Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.

Футбол «Локомотив» опубликовал расписание матчей в группе ЛЧ Стало известно расписание матчей московского «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Экономика Чистый убыток Utair в первом полугодии увеличился на 83% Операционные расходы в отчетном периоде составили 37 млрд руб. против 36,4 млрд руб. год назад.

Происшествия В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.

Происшествия Американка не заметила, как угнали машину, в которой она спала Пожилая жительница американского штата Нью-Джерси уснула в автомобиле и не заметила, как его угнали, сообщает местный телеканал WPVI.

Армия и оружие В США учредили космическое командование Приказ о создании национального командования космическими силами Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал в декабре 2018 года.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Общество Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".

Политика Дело о хищениях в Ново-Огарёво вернули в прокуратуру Третий окружной военный суд вернул в прокуратуру уголовное дело о хищениях бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию в резиденции президента в Ново-Огарёво.

Здоровье Минздрав контролирует ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле Ситуация с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле находится на контроле Минздрава России.

Футбол В «ПСЖ» исключили участие Неймара в очередном матче чемпионата Франции Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель подтвердил, что Неймар не сыграет против «Меца» в пятницу в матче 4-го тура чемпионата Франции.

Политика Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции "Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.

Энергетика «Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири» Николаев сообщил о том, что начались плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению газопровода "Сила Сибири" природным газом.