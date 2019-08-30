Политика
Вести.RuСША хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Президент Соединенных Штатов уже встретился с группой держателей таких облигаций, лоббирующих идею потребовать выплату долгов с Китая. Облигации императорского Китая выпускались в начале прошлого века, напоминает РИА Новости.
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с чего всё началось
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император, сообщает Bloomberg.РБКвчера в 11:15
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:40, Вашингтон
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот
Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Политика
Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией
Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
Общество
Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК вчера в 05:31
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Политика
Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
РБК 00:29
Политика
Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Здоровье
Диетолог назвала три наиболее полезных осенних продукта
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о трёх осенних плодах, являющимися наиболее полезными.
ИнфоСМИ вчера в 12:02
Общество
Spotify отложил запуск в России до конца года
Шведский музыкальный сервис потоковой музыки Spotify перенес запуск в России на конец года, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 21:46
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
Речь идет о развитии Киевского, Белорусского и Курского вокзалов с территориями полосы отвода железнодорожных путей до Третьего транспортного кольца, Савеловского вокзала совместно с грузовым двором Москва — Бутырская, а также грузового двора Москва — Митьково-2 в Сокольниках.
РБК вчера в 17:00
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Наука
Раскрыт секрет строительства огромных зданий в Древнем мире
Археолог Алессандро Пьераттини из Университета Нотр-Дам провел собственное исследование, в ходе которого выяснил, как древние строители поднимали и перемещали массивные каменные блоки.
Ридус вчера в 05:53
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Происшествия
В Якутии совершил вынужденную посадку самолет Ан-2
Росбалт вчера в 23:40
Кино
Умер французский актер Мишель Омон
Snob.ru вчера в 16:43
Здоровье
Челябинская пара пока не сможет забрать своего младенца из Турции
Polit74.ru вчера в 09:15
Армия и оружие
Пакистан заявил об испытаниях баллистической ракеты
«Пакистан успешно провел ночной учебный пуск надводной баллистической ракеты "Газнави", способной доставлять боеголовки нескольких типов до 290 км»,— сообщил представитель ВС страны генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 04:29
Футбол
Роналду верит в победу «Ювентуса» в Лиге чемпионов
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выразил надежду, что в этом сезоне туринский клуб сможет добыть победу в Лиге чемпионов.
Soccer.ru 00:55
Энергетика
«Газпром» допустил снижение экспорта газа в 2019 году
«Газпром» ожидает снижения экспорта газа в дальнее зарубежье в 2019 году до 192 млрд куб. м. Такие данные привел заместитель начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 13:06
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб МРК «Вышний Волочек» в Черном море
Беспилотники зафиксировали успешное поражение ракетой цели, расположенной на расстоянии около 40 морских миль (74 км). Ракетные цели были выполнены в виде большого корабельного щита-мишени.
РБК вчера в 23:28
Гаджеты
Redmi представила смартфон Redmi Note 8
Redmi официально представила смартфон Redmi Note 8. Redmi Note 8 стал заметно лучше своего предшественника.
ITZine.ru вчера в 07:33
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри познакомил возлюбленный Шараповой
Журналисты выдвинули свои предположения: британские издания писали о том, что молодых людей мог познакомить ресторатор Маркус Андерсон, который знал Меган с юности и якобы пересекался на различных мероприятиях с Гарри.
Телепрограмма 01:06