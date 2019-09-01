Экономика
Газета.RuBloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России
Отмечается, что увеличение налога необходимо для финансирования высоких расходов на оборону, связанных с необходимостью противостояния России в Балтийском море. Его с 2022 года будут платить банки, что позволит казне получить дополнительно $508 млн в год.
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с чего всё началось
Правительство Швеции планирует обложить банки новым налогом, чтобы увеличить оборонный бюджет с 2022 года из-за напряженности в регионе Балтийского моря, пишет Bloomberg.Forbesвчера в 11:32
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:24, Вашингтон
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Российская газета вчера в 07:44
Происшествия
CBS: пятилетний мальчик из России умер в американской больнице
Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер. Точная причина смерти пока не установлена, отмечает CBS.
ТАСС 10:48
Армия и оружие
Израиль нанес ответный ракетный удар по территории Ливана
Израильские войска наносят удары по югу Ливана в ответ на несколько противотанковых ракет, выпущенных оттуда по приграничной армейской базе и военной технике, сообщила армейская пресс-служба.
РИА Новости 09:50
Шоу-бизнес
Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.
Телепрограмма 05:41
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Общество
Эрнст озвучил условие возвращения Друзя на Первый канал
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Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Экономика
Франция потребует от новой Еврокомиссии пересмотреть запрет на слияние Siemens и Alstom
Франция ожидает, что новый состав Еврокомиссии, который приступит к работе с 1 ноября этого года, пересмотрит решение о запрете на слияние между французским железнодорожным машиностроительным концерном Alstom и немецкой компанией Siemens.
ТАСС 11:05
Общество
Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории
Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.
RT на русском 08:28
Наука
Геями не рождаются: влияние генов на гомосексуальность составляет 25%
Как стало известно, влияние генов на гомосексуальность человека составляет примерно 25 процентов, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:09
Армия и оружие
Десять человек погибли при атаке талибов в Афганистане
В результате погибли не менее десяти человек, еще несколько получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.
РБК вчера в 13:11
Происшествия
Избитый пьяным полицейским подросток умер в Брянской области
Как сообщалось ранее со ссылкой на региональное СУ СКР, 13 августа заместитель начальника отдела полиции "Брасовский" в Брянской области, находясь в нетрезвом состоянии, избил подростка в кафе поселка Локоть.
Интерфакс 07:56
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» собрал в прокате в РФ 1 млрд рублей
Менее чем за месяц лента собрала в российском прокате 1 млрд рублей.
RuNews24.ru вчера в 10:33
Политика
Иран анонсировал новое сокращение обязательств по ядерной сделке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран объявит о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке в четверг, 5 сентября, если до этого дня европейские участники соглашения не примут меры.
Известия 10:31
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Общество
SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс
По словам специалистов, в Москве разработчики на языке программирования C# могут претендовать на зарплаты до 250 тыс. руб. в месяц.
РБК 06:25
Хоккей
«Авангард» обыграл ЦСКА и завоевал Кубок открытия КХЛ
Московский ЦСКА проиграл омскому "Авангарду" в матче за Кубок открытия Континентальной хоккейной лиги.
Газета.Ru 10:57
Политика
В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны
В Польше стартовали памятные мероприятия, приуроченные к восьмидесятой годовщине начала Второй мировой войны.
Московский Комсомолец вчера в 22:29
Автоспорт
Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Газета.Ru 10:51
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Политика
В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу в Сирии
Депутат Государственной думы РФ Антон Морозов прокомментировал американский авиационный удар, нанесенный по зоне деэскалации в Идлибе, который Соединенные Штаты осуществили, не уведомив ни Россию, ни Турцию.
Журналистская правда 08:55
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК вчера в 16:36
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Политика
Новый премьер Украины прокатился на самокате по зданию правительства
Новый премьер Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и прокатился по зданию кабмина на электросамокате, видео опубликовано на его странице в соцсети Facebook.
РИА Новости 09:43
Армия и оружие
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний
ТК Звезда вчера в 17:00
Футбол
Арсенал (Тула) — ЦСКА 1:2
Первый Тульский 09:46
Политика
Зеленский встретится с Пенсом в Варшаве
Спешно назначенный на замену Дональду Трампу в качестве представителя страны на памятных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в Польше вице-президент США Майкл Пенс в Варшаве проведёт встречу с Владимиром Зеленским.
Life.ru вчера в 21:34