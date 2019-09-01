Экономика
Газета.RuBloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России
Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
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с чего всё началось
Правительство Швеции планирует обложить банки новым налогом, чтобы увеличить оборонный бюджет с 2022 года из-за напряженности в регионе Балтийского моря, пишет Bloomberg.Forbesвчера в 11:32
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