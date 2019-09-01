с чего всё началось

Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Происшествия В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.

Происшествия В Брянской области умер подросток, избитый полицейским Семнадцатилетний подросток из Брянской области, которого избил полицейский, умер в больнице.

Происшествия Второй участник смертельной аварии на «Формуле-2» прооперирован Американский гонщик Хуан Мануэль Корреа, попавший в аварию на Гран-при Бельгии в "Формуле-2", прооперирован в госпитале Льежа.

Политика Зеленский рассказал о главном достижении на посту президента Украины Сам разговор с российским президентом Зеленский назвал самым сложным моментом за время пребывания в должности.

Общество Ураган «Дориан» достиг пятой категории Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Транспорт Пригородные электропоезда «Ласточка» запустили на Кавминводах Движение пригородных электричек нового типа - «Ласточка» запустили на Ставрополье в курортном регионе Кавказские Минеральные Воды в воскресенье, 1 сентября.

Общество Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Шоу-бизнес Горячая парочка: Элджей устроил Насте Ивлеевой фотосессию у бассейна 28-летняя популярная телеведущая Настя Ивлеева, известная своим чувством юмора, опубликовала несколько забавных фото и видеоролик, в котором показала, как отдыхает в компании бойфренда.

Политика Правила призыва в армию изменились в России Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.

Хоккей ЦСКА и «Авангард» объявили составы на матч за Кубок открытия ЦСКА и «Авангард» в официальных «твиттерах» объявили составы на матч Кубка открытия, который состоится сегодня, 1 сентября, в Москве.

Кино Фильм Тарантино впервые собрал в российском прокате миллиард рублей Статистика российского бокс-офиса ведется с 2004 года, с тех пор ни один фильм режиссера в отечественном прокате не приближался к этому показателю.

Шоу-бизнес Сын Эвелины Бледанс Семен пойдет в первый класс Поклонники Эвелины Бледанс похвалили знаменитость за правильный подход к воспитанию сына.

Транспорт Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге откроют 5 сентября Три новых станции Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - откроются 5 сентября.

Общество Моника Беллуччи и Венсан Кассель встретились на кинофестивале в Венеции Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи встретилась со своим бывшим мужем французским актером Венсаном Касселем на 76-м Венецианском международном кинофестивале.

Культура Сергей Светлаков на время вернется в «Уральские пельмени» Легендарный юморист Сергей Светлаков, ставший особенно популярным благодаря комедийному шоу «Наша Russia», ненадолго вернется в состав «Уральских пельменей».

Политика Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.