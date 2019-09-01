с чего всё началось

Швеция с 2022 года может ввести дополнительный налог на банки, вырученные средства пойдут на оборону страны ввиду роста угрозы со стороны России. Об этом заявили министры обороны и финансов Швеции Петер Хультквист и Магдалена Андерссон.

Швеция хочет ввести новый налог на борьбу с Россией

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Футбол Арсенал (Тула) — ЦСКА 1:1 (1-й тайм) Не задолго до гола «жарко» было у ворот красно-желтых. Чалов пробил в дальний угол ворот Левашова, но мяч, к счастью, прошел выше ворот.

Происшествия В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.

Происшествия Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.

Транспорт В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая «Чижик» В торжественном открытии движения "Чижиков" в полном объеме принял участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который поблагодарил строителей за проделанную работу и лично опробовал один из маршрутов.

Политика Зеленский заверил, что не пойдёт с протянутой рукой к Трампу Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом рассчитывает договориться об американских инвестициях и обсудить вопрос прекращения войны в Донбассе.

Общество Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.

Единоборства Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.

Политика В России изменились правила призыва в армию С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.

Происшествия Зарезавший двухмесячную дочь россиянин признал вину Житель Саратова, обвиняемый в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией, признал свою вину.

Шоу-бизнес Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.

Футбол Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии» Московский футбольный клуб "Спартак" подписал трудовое соглашение с полузащитником Алексом Кралом, который выступал за чешскую "Славию".

Теннис Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение на US Open Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован после матча третьего круга с испанцем Фелисано Лопесом, проходившем на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, сообщает 1 сентября издание Marca.

Шоу-бизнес Певица Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии В своем профиле в социальной сети Instagram популярная узбекская и российская исполнительница Наргиз Закирова выложила пост, в котором извинилась перед певицей Валерией и ее супругом, продюсером Иосифом Пригожиным за «бестактную оговорку».

Армия и оружие После удара США в Идлибе есть многочисленные разрушения и жертвы После удара военно-воздушных сил США по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб есть многочисленные жертвы и разрушения.

Здоровье 110 компьютеров закупили в районную больницу Алтайского края Прогнозируется, что это повысит качество обслуживания пациентов 110 компьютеров и 78 принтеров поступили в Каменскую центральную районную больницу, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Происшествия В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.

Общество Медведев поздравил студентов с Днем знаний Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с Днём знаний и началом нового учебного года профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов крупных российских вузов, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте кабмина.

Происшествия В Брянской области умер подросток, избитый полицейским Семнадцатилетний подросток из Брянской области, которого избил полицейский, умер в больнице.

Политика Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Происшествия При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек Полиция округа Мидлэнд в штате Техас сообщила о том, что несколько неизвестных открыли огонь по людям в городе Одесса.