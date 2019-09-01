с чего всё началось

Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.

Происшествия При крушении самолета на авиашоу в Канаде погиб пилот Китайский учебный самолет потерпел крушение во время исполнения фигур высшего пилотажа на авиашоу в Альберте, при падении погиб пилот, сообщает 31 августа Toronto Sun.

Происшествия Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Политика Экс-депутат Рады рассказал о «большой сделке» Путина и Зеленского Бывший депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко дал интервью изданию "Деловая столица", в котором рассказал о "большой сделке" между Киевом и Москвой.

Политика Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о Донбассе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление нового главы МИД Украины Вадима Пристайко о разрешении кризиса в Донбассе за полгода, назвав его амбициозным, но сомнительным.

Космос Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал действия авиации США, которая нанесла удар по идлибской зоне деэскалации, не уведомив об этом российскую и турецкую стороны.

Происшествия В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.

Происшествия В Брянске подросток умер после избиения полицейским В Брянске скончался 17-летний подросток, который попал в больницу после удара сотрудника правоохранительных органов.

Шоу-бизнес Наргиз извинилась перед Валерией Певица Наргиз Закирова в соцсетях извинилась перед коллегой Валерией и ее мужем Иосифом Пригожиным за «бестактную оговорку» в интервью, где перечислила ее в числе «телочек в туфлях».

Армия и оружие Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и оперативная группа представительства самопровозглашенный Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя представительства ДНР Руслана Якубова.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Футбол Хильемарк стал игроком «Динамо» Шведский полузащитник Оскар Хильемарк, выступавший за "Дженоа", перешел в московское "Динамо", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Политика Зеленский назвал главное достижение на посту президента Украины Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины Он отметил, что разговоры с Путиным стал самым сложным моментом за время пребывания на посту президента Украины.

Общество В РФ вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов Согласно закону, торговлю билетами могут осуществлять только сами организации исполнительских искусств, а также уполномоченные ими лица.

Политика Китай ввел первую часть дополнительных пошлин на товары из США Вторая часть дополнительных пошлин в 5% будет введена 15 декабря вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей.

Армия и оружие Сжигая броню. Как работает самое опасное противотанковое оружие пехоты Уничтожение бронетехники на расстоянии в несколько километров, автоматическое наведение на цель и почти пятидесятилетняя армейская карьера — противотанковый комплекс "Фагот" благодаря простоте, надежности и эффективности стал одним из самых распространенных ПТРК в мире.

Общество Воссоединение в Венеции: Моника Беллуччи и Венсан Кассель появились вместе на фотоколле фильма «Необратимость» На Венецианском кинофестивале прошел фотоколл, посвященный специальному показу перемонтированной версии знаменитого фильма провокационного режиссера Гаспара Ноэ «Необратимость», в котором Моника Беллуччи и Венсан Кассель снялись вместе в 2002 году.

Происшествия В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.

Армия и оружие «Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Происшествия Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о гонщике Юбере Гонка 13-го этапа Гран-при "Формулы-1" в Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden французе Антуане Юбере, выступавшем в классе "Формула-2".

Политика Правила призыва в армию изменились в России Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.

Единоборства Поветкин победил Фьюри по очкам Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.