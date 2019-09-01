Экономика
Газета.RuBloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России
Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
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с чего всё началось
Правительство Швеции планирует обложить банки новым налогом, чтобы увеличить оборонный бюджет с 2022 года из-за напряженности в регионе Балтийского моря, пишет Bloomberg.Forbesвчера в 11:32
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В Брянске скончался 17-летний подросток, который попал в больницу после удара сотрудника правоохранительных органов.
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Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
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Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел
Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и оперативная группа представительства самопровозглашенный Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя представительства ДНР Руслана Якубова.
Коммерсантъ 08:03
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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Футбол
Хильемарк стал игроком «Динамо»
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Вторая часть дополнительных пошлин в 5% будет введена 15 декабря вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей.
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Воссоединение в Венеции: Моника Беллуччи и Венсан Кассель появились вместе на фотоколле фильма «Необратимость»
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Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну
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РБК 02:35