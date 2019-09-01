с чего всё началось

Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.

Политика Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Авто Милота вам в воскресенье: слон спит на дороге Слон по имени Нга-Тонг был замечен на одной из дорог, проходящих через заповедную зону в Таиланде.

Происшествия В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.

Происшествия Момент убийства одесского стрелка сняли на видео Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.

Экономика В Эфиопии объявили о начале реформы экономики Министр финансов Эфиопии Ахмед Шиде заявил, что новая внутренняя экономическая реформа, устраняющая слабые стороны в макроэкономической, структурной и отраслевой сферах, создаст рабочие места, обеспечит инклюзивный рост и в конечном итоге сократит уровень бедности в Эфиопии.

Политика В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».

Шоу-бизнес Бузову затравили за поход в ресторан в кружевном лифчике Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографию из ресторана в центре Москвы, на которой предстала в кружевном лифчике.

Происшествия В Гонконге приостановили движение аэроэкспрессов из-за демонстрантов Движение аэроэкспрессов в международный аэропорт Гонконга приостановлено из-за действий демонстрантов, говорится в заявлении компании-оператора.

Происшествия В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.

Политика Правила призыва в армию изменились в России Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.

Армия и оружие После удара США в Идлибе есть многочисленные разрушения и жертвы После удара военно-воздушных сил США по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб есть многочисленные жертвы и разрушения.

Политика Эрдоган: Турция останется в НАТО Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена лишаться членства в НАТО несмотря на расширение военного сотрудничества с государствами, не входящими в альянс.

Шоу-бизнес Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.

Единоборства Поветкин победил Фьюри по очкам Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.

Происшествия Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами-маркерами После инцидента с вертолетом над Клязьминским водохранилищем глава «Роскосмоса» предложил обозначать провода линий электропередач цветными шарами-маркерами.

Политика Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ» Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.

Происшествия В брянской больнице умер избитый полицейским 17-летний подросток В Брянске в больнице умер 17-летний Иван Вахрушин, которого в середине августа избил майор полиции.

Футбол «Ростов» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом» «Ростов» опубликовал видео, на котором показано, что осталось за кадром победного матча команды в 8-м туре чемпионата России с «Локомотивом» (2:1). В ролике, размещенном на YouTube-канале ростовского клуба, показаны самые эмоциональные моменты встречи, а также послематчевые кадры из раздевалки.

Наука Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.