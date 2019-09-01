Экономика
Газета.RuBloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России
Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
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с чего всё началось
Правительство Швеции планирует обложить банки новым налогом, чтобы увеличить оборонный бюджет с 2022 года из-за напряженности в регионе Балтийского моря, пишет Bloomberg.Forbesвчера в 11:32
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Политика
Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну
В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Авто
Милота вам в воскресенье: слон спит на дороге
Слон по имени Нга-Тонг был замечен на одной из дорог, проходящих через заповедную зону в Таиланде.
За рулем 01:16
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Происшествия
Момент убийства одесского стрелка сняли на видео
Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.
Вести.Ru 03:43
Экономика
В Эфиопии объявили о начале реформы экономики
Министр финансов Эфиопии Ахмед Шиде заявил, что новая внутренняя экономическая реформа, устраняющая слабые стороны в макроэкономической, структурной и отраслевой сферах, создаст рабочие места, обеспечит инклюзивный рост и в конечном итоге сократит уровень бедности в Эфиопии.
REGNUM вчера в 08:20
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Шоу-бизнес
Бузову затравили за поход в ресторан в кружевном лифчике
Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографию из ресторана в центре Москвы, на которой предстала в кружевном лифчике.
Lenta.ru 04:59
Происшествия
В Гонконге приостановили движение аэроэкспрессов из-за демонстрантов
Движение аэроэкспрессов в международный аэропорт Гонконга приостановлено из-за действий демонстрантов, говорится в заявлении компании-оператора.
РИА Новости 03:42
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Армия и оружие
После удара США в Идлибе есть многочисленные разрушения и жертвы
После удара военно-воздушных сил США по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб есть многочисленные жертвы и разрушения.
REGNUM 05:22
Политика
Эрдоган: Турция останется в НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена лишаться членства в НАТО несмотря на расширение военного сотрудничества с государствами, не входящими в альянс.
Московский Комсомолец вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.
Телепрограмма 05:41
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Единоборства
Поветкин победил Фьюри по очкам
Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
Пятый канал вчера в 18:01
Происшествия
Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами-маркерами
После инцидента с вертолетом над Клязьминским водохранилищем глава «Роскосмоса» предложил обозначать провода линий электропередач цветными шарами-маркерами.
Коммерсантъ 06:21
Политика
Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
Коммерсантъ 05:48
Происшествия
В брянской больнице умер избитый полицейским 17-летний подросток
В Брянске в больнице умер 17-летний Иван Вахрушин, которого в середине августа избил майор полиции.
Дождь 05:59
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
Интерфакс 04:27
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Газета.Ru 30 августа в 03:51
Футбол
«Ростов» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом»
«Ростов» опубликовал видео, на котором показано, что осталось за кадром победного матча команды в 8-м туре чемпионата России с «Локомотивом» (2:1). В ролике, размещенном на YouTube-канале ростовского клуба, показаны самые эмоциональные моменты встречи, а также послематчевые кадры из раздевалки.
Матч ТВ 05:57
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
Интересант 04:43
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Футбол
«Урал» и «Краснодар» объявили стартовые составы
Soccer.ru 05:38
Общество
Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 727 см
RT на русском вчера в 11:38
Происшествия
В Белгородской области в результате ДТП погибли четыре человека
«Сегодня, около 6:20 на 135-м км автодороги Белгород — Павловск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 03:54