Экономика

Газета.RuГазета.RuBloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России

Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
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с чего всё началось
Правительство Швеции планирует обложить банки новым налогом, чтобы увеличить оборонный бюджет с 2022 года из-за напряженности в регионе Балтийского моря, пишет
 Bloomberg.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:50, Вашингтон
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