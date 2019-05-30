Политика

Bloomberg: Россия отказалась продать Ирану С-400РИА Новости 16:46

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника. По данным агентства, в Москве считают, что сделка может привести к росту напряженности в ближневосточном регионе.
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Появились сведения об отказе России продать С-400 Ирану

Взгляд.ру19:07

Баку купит JF-17 для уничтожения ереванских «Искандеров» и тегеранских Kowsar

Свободная Пресса06:39

Bloomberg: Россия отказалась продать Ирану С-400

РИА Новости16:46

Bloomberg пишет об отказе России продавать Ирану С-400

Газета.Ru17:21

Bloomberg узнал об отказе России продать Ирану комплексы C-400

РБК13:47

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400

ТАСС12:11

Россия отказала Ирану в продаже ЗРК С-400

Эхо Москвы18:07
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Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 18:28
Космос

NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса

Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено в 07:54
Политика

Совфед поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД

Члены Совета Федерации поддержат внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:26
Общество

Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено в 12:02
Путешествия

Получаем визу в Европу: где выдают шенген в Красноярске и сколько он стоит

Шенген вам не понадобится и при путешествии в Ирландию и Англию. Для поездки в эти страны придется получить отдельную визу.
Обновлено в 21:00
Космос

NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Общество

В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом

В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
Обновлено в 12:38
Экономика

В Госдуме придумали, как улучшить жизнь в регионах

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил зачислять в региональные бюджеты 30% от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья.
Обновлено в 21:35
Культура

В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены

Обновлено в 19:29
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Центральный Банк России с 31 мая отозвал лицензию у кредитной организации Кемсоцинбанк, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.
Обновлено в 21:43
Культура

Джоан Роулинг опубликует новые книги по вселенной Гарри Поттера

Обновлено в 10:05
Происшествия

Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей

По информации «МК», был задержан руководитель московского отдела на воздушном и водном транспорте СКР Дмитрий Коровин и его заместитель Александр Задорин.
Обновлено в 09:02
Спорт

Слуцкая рассказала, каково работать депутатом

Обновлено в 13:32
Общество

Роструд напомнил об условиях работы в жару

В Роструде напомнили, что в жару работодателю необходимо обеспечить соответствующий температурный режим на рабочем месте, в частности за счёт кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы.
Обновлено в 21:44
Происшествия

В Ленобласти задержали подозреваемого в обмане дольщиков депутата

Сотрудники правоохранительных органов задержали муниципального депутата Щегловского сельского поселения Ленинградской области и руководителя строительной фирмы "Константа" Константина Крюкова, подозреваемого в обмане более 200 дольщиков при строительстве коттеджного поселка в регионе на 200 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие

Сирийская армия остановила свое наступление на северо-западе Хамы

Согласно источникам издания, сирийская армия пока не получила никаких приказов о наступлении ни от Кафр-Набудеха, ни от Калаат аль-Мадика на северо-западе провинции Хама.
Обновлено в 13:54
Происшествия

МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В Будапеште затонуло судно с туристами

В столице Венгрии – Будапеште на реке Дунай опрокинулся и затонул прогулочный катер с туристами, пишет Reuters.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие

Эксперт объяснил запрет США на сотрудничество с Россией в космосе

Недобросовестной конкуренцией назвал включение России Минобороны США в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках, военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено в 11:30
Наука

Математики назвали возможную причину вымирания неандертальцев

Обновлено вчера в 14:00
Политика

Тимошенко призвала начать переговоры с Россией «с чистого листа»

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко считает, что Украина должна пересмотреть подходы к переговорам с Россией.
Обновлено в 08:49
Политика

Путин разрешил ФСИН запрещать иностранцам въезд в Россию

В полномочия ФСИН добавлено право принимать «в пределах своей компетенции решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, о неразрешении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства».
Обновлено в 19:24
Общество

Исследование показало, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено в 20:38
Экономика

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысяч

В последний раз стоимость криптовалюты превышала отметку в $9 тыс. в мае 2018 года.
Обновлено в 12:08
Происшествия

В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на батуте детей

Обновлено в 05:57
Авто

Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа

В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.
Обновлено в 06:31
Гаджеты

HP представила первый в мире лазерный принтер без картриджа

Лазерный HP Neverstop Laser рассчитан на небольшие предприятия и в нем нет привычного для понимания картриджа, а заправка происходит без остановки печати.
Обновлено в 13:21
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Политика

Миссия МВФ покинула Украину на неопределённое время

Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который выполняет свои обязательства, – поспешил признаться в лояльности президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:37
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