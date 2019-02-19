Экономика

Bloomberg: Россия оказалась в конце рейтинга доступности наркотиковТАСС вчера в 22:32

Россия заняла 48-е из 50 возможных мест в опубликованном в среду агентством Bloomberg "Глобальном индексе порока", который демонстрирует финансовую доступность наркотиков для жителей ряда стран мира.
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с чего всё началось
Агентство Bloomberg
 в среду, 20 февраля, опубликовало рейтинг стран по стоимости «потребительской корзины порока», в которую, по замыслу агентства, входит по грамму четырех типов наркотиков — опиоидов, кокаина, марихуаны и амфетамина.
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Bloomberg составил рейтинг стран по финансовой доступности наркотиков, Россия в аутсайдерах

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В Санкт-Петербурге ученика одного из частных лицеев отстранили от занятий из-за того, что он покрасил волосы.
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Чистая прибыль «Сибура» снизилась за год на 7,9%

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